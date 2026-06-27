José León seguirá en el CD Tenerife hasta 2028 tras renovar por dos temporadas
El defensa madrileño disputará su sexta temporada consecutiva con el club blanquiazul en Segunda División
El CD Tenerife ha confirmado la renovación del defensa José León por dos temporadas, un acuerdo que permitirá al futbolista madrileño continuar vinculado al conjunto blanquiazul hasta 2028. Con esta ampliación de contrato, el central afrontará una nueva etapa en el equipo coincidiendo con el regreso del club a LALIGA HYPERMOTION, la Segunda División del fútbol español.
La continuidad de José León supone mantener en la plantilla a uno de los jugadores con mayor recorrido en el vestuario tinerfeñista. El defensor llegó a la entidad en el verano de 2021 y, desde entonces, se ha consolidado como un futbolista habitual en los esquemas del equipo gracias a su regularidad y experiencia.
Un referente en la defensa del conjunto blanquiazul
Durante su trayectoria en el CD Tenerife, el central ha acumulado una importante presencia sobre el terreno de juego. El pasado mes de marzo alcanzó la cifra de 150 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, un registro que refleja su continuidad y protagonismo desde su incorporación.
El club destaca que, además de su rendimiento deportivo, José León ha aportado profesionalidad, compromiso y experiencia a lo largo de estas temporadas. Su papel fue especialmente relevante durante la última campaña en Primera Federación, en la que el conjunto tinerfeño logró cumplir el objetivo del ascenso.
Según la entidad, el defensa contribuyó a dotar de solidez a la línea defensiva, una de las claves para certificar el regreso del equipo al fútbol profesional.
Sexta temporada consecutiva en la Isla
Con esta renovación, el futbolista cumplirá seis campañas consecutivas defendiendo los colores del CD Tenerife, una continuidad que refleja la confianza del club en su aportación tanto dentro como fuera del terreno de juego.
El equipo prepara ya la nueva temporada con el objetivo de competir nuevamente en LALIGA HYPERMOTION, categoría que recupera tras conseguir el ascenso el pasado curso. En este contexto, la renovación de jugadores con experiencia en la plantilla forma parte de la planificación deportiva para afrontar un campeonato exigente.
Desde el club han mostrado su satisfacción por poder seguir contando con José León en este nuevo proyecto deportivo y le han trasladado sus mejores deseos de cara a la próxima temporada, en la que el defensa volverá a competir en la segunda categoría del fútbol español.
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