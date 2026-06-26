Rayco García, máximo accionista del CD Tenerife: "Había un club que se desangraba"

«Había un Tenerife que se desangraba y mi corazón me decía que tenía que entrar». Con esa declaración, Rayco García, máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, abrió el jueves su intervención en el Foro de Amigos del Sur de Tenerife, organizado por la empresa FAST, acompañado por Felipe Miñambres y Sergio Batista, en una cita donde detalló el contexto de su llegada y admitió que, cuando aterrizó, «la gente estaba desenganchada del Tenerife», que se había «perdido la fe en el club», y donde además apeló a la necesidad de recuperar el Sur, al que se refirió como un territorio que «nunca ha sido conquistado por el Tenerife». Un discurso directo en el que Rayco volvió a mostrarse en su registro habitual: elocuente, carismático y sin excesivo maquillaje institucional.

El actual máximo responsable del club comparecía por primera vez en público tras la fiesta del ascenso y desgranó algunos de los motivos que le llevaron a implicarse en el proyecto blanquiazul. El de Santa Úrsula habló de un «Tenerife que se desangraba», un club cuya afición «cada vez estaba más desenganchada», un escenario que, según explicó, se palpaba en la calle en forma de «frustración». En ese contexto, aseguró que no hubo dilema entre la cabeza y el corazón, y que su corazón le decía «que tenía que entrar en el Club Deportivo Tenerife», asumiendo además que tuvo que asumir «peajes muy altos», también a nivel económico, al comprar acciones a distintos grupos de accionistas, «los cuales eran poseedores y tenedores de esas acciones que no hacían nada con el paso del tiempo».

Reivindicó además su vínculo personal con el club desde la cantera, poniendo en valor su etapa como jugador en la que sus entrenadores fueron como sus «padres». En esa misma línea, destacó la figura de Felipe Miñambres, a quien definió como alguien que «siempre guió a todos por el buen camino». Cerró esta primera parte explicando que, con 40 años, sintió que era el momento de dar un paso al frente, convencido de que el club necesitaba «energía» y a «alguien generacionalmente más joven».

En el plano territorial, la intervención de Rayco García se volvió todavía más ambiciosa. Reconoció que «hay grandes aficionados aquí al Club Deportivo Tenerife, pero no hay que engañarse», y puso el foco en la brecha interna que divide al tinerfeñismo en la isla, separando el norte y la capital del sur, una división que incluso se permitió rebajar con ironía, citando una frase que le atribuyó a Sergio Batista: «Desde los túneles de Güímar hacia abajo aquello es otro país».

A partir de ahí, y para aterrizar en la idea que había dejado antes sobre que «el sur nunca ha sido conquistado por el Tenerife», Rayco bajó deliberadamente al terreno de lo concreto, de lo que se ve y se toca. Puso como ejemplo el aeropuerto Reina Sofía, donde, en lugar de espacios comerciales que «venden camisetas del Madrid», «hubiera una tienda del Tenerife», porque, según explicó, «la persona que viene a la isla muchas veces se quiere llevar un souvenir y no hay nada mejor que llevarte que una camiseta». En esa misma línea, insistió en que el club todavía tiene un recorrido importante de mejora en marketing y, sobre todo, en la forma de relacionarse con el aficionado: «La persona que venga a nuestras oficinas y viene con un problema se tiene que ir con la solución», una filosofía que, aseguró, ya se está empezando a aplicar en el día a día de la entidad.

Más de 3.100 abonados

El Club Deportivo Tenerife anunció ayer a través de sus redes sociales que la campaña de abonos ha superado una nueva barrera, la de los 3.000. Ahora mismo son 3.157 los abonados y abonadas que han renovado su pase o que se han dado de alta, lo que ha sido recibido con gratitud por el club tinerfeño. Bajo el abrigo del lema #TanNuestro, la institución que preside Felipe Miñambres aspira a aproximarse a los 17.000 afiliados para la temporada que arrancará el próximo 14 de agosto. El calendario de Segunda División se dará a conocer el martes 30 de junio.