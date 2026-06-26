El CD Tenerife arrancará la pretemporada 2026/27 el 18 de julio ante el Tenerife B

El CD Tenerife ha hecho oficial el calendario para los partidos de preparación de la temporada 2026/27, que comenzará el sábado 18 de julio, ante el filial, en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, a las 11:00 horas.

En el mes de julio, después de la primera toma de contacto ante el Tenerife B, el representativo blanquiazul recibirá el miércoles 22, en el Heliodoro Rodríguez López, al Getafe CF para disputar el Trofeo Ciudad de Santa Cruz y, posteriormente, se desplazará al Olímpico Municipal Antonio Domínguez Alfonso, el domingo 26, a las 19:30 horas, para medirse ante el CD Marino.

Se trata de un partido ya habitual en las pretemporadas de ambos conjuntos y, para cerrar el mes de julio, el miércoles 29, el club recibirá en la Ciudad Deportiva, a las 18:30, a la UD Añaza.

Partidos en agosto

Agosto arrancará con la LIV edición del Trofeo Teide, que este año será ante el Cádiz CF, ex equipo del entrenador blanquiazul Álvaro Cervera, el sábado 1, en el Municipal Los Cuartos de La Orotava.

Posteriormente jugará ante la UD Tamaraceite, el martes 4, en la Ciudad Deportiva, con horario por confirmar y el último partido será el sábado 8, en el que se disputará la XLVI Edición del Trofeo Villa de Leganés, ante el CD Leganés.