Rival 'europeo' para el CD Tenerife en el Trofeo Ciudad de Santa Cruz

El CDTenerife va despejando poco a poco las dudas del verano. Ya puso en marcha la campaña de abonos, ya anunció su primer fichaje, el de Martin Pecar, y también tiene un partido de preparación cerrado. Yno uno cualquiera. Con este ensayo, el club recuperará el Trofeo Ciudad de Santa Cruz. Además, los blanquiazules tendrán como rival a un equipo de Primera División que participará en una competición europea el curso venidero.

Será a las 20:00 del miércoles 22 de julio en el Heliodoro Rodríguez López, a dos semanas y media del inicio del calendario de LaLiga Hypermotion, todavía sin fechas ni emparejamientos fijados. El Tenerife se probará con el Getafe, el séptimo clasificado de la pasada edición de Primera División, un puesto que permitirá a los madrileños competir en la Liga Conferencia 26/27. Un adversario que, por otra parte, ha tenido una relación puntual pero intensa con la entidad blanquiazul en el siglo XXI. De hecho, subió por primera vez a la máxima categoría en el Heliodoro, con Josu Uribe y tras golear al representativo 3-5 el 19 de junio de 2004, con los locales ya salvados y sin la necesidad de puntuar.

Pero sobre todo, la huella del Getafe quedó marcada en la final de la promoción de Segunda División de la campaña 2016/17. Con José Bordalás al frente, igual que ahora, el perdió el duelo de ida por 1-0 (Jorge Sáenz) y ganó el de vuelta por 3-1 (Faurlín y Pacheco por partida doble para los de casa, Lozano para los de fuera). El Getafe regresó así a la máxima categoría, un nivel en el que lleva desde entonces, con más o menos apuros para permanecer e incluso alcanzando cotas superiores como su clasificación para la Liga Conferencia el curso pasado. Lo consiguió con Bordalás en el banquillo y con futbolistas como el exblanquiazul Luis Milla -apunta a cambiar de equipo este verano y suena como fichaje delComo 1907-, David Soria, Kiko Femenía, Diego Rico, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djené, Mauro Arambarri -traspasado hace poco a River-, Adrián Liso, Martín Satriano o Abqar.

Se trata del primer amistoso anunciado por el Tenerife con vistas a una pretemporada que comenzará el 9 de julio con los reconocimientos médicos.

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Los abonados tendrán que pagar para acceder al Heliodoro el día del ensayo con el Getafe (10 euros). Para el resto del público, 25 euros en Tribuna, 20 en San Sebastián, 15 en Herradura y 15 en Popular.