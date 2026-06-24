El Heliodoro Rodríguez López, sexto estadio en capacidad de la Segunda División 26/27

El CD Tenerife vuelve a Segunda División y también lo hace el Heliodoro Rodríguez López, uno de los estadios más antiguos de la categoría de plata, ya con 101 años de existencia –en realidad se inauguró el 25 de julio de 1925 con el nombre de Stadium–. De hecho, solo hay uno que se estrenó antes, el del Sporting. El Molinón, con un aspecto muy diferente al de ahora, como pasa con el recinto de la calle San Sebastián si se compara la estructura actual con la original, empezó a acoger partidos en 1908. En el otro punto de la escala está el campo de la Federación Andorrana de Fútbol. La casa del Andorra fue inaugurada en mayo de 2025.

Y si se trata de butacas disponibles, la cancha del equipo blanquiazul se sitúa entre las diez principales de las 22 de LaLiga Hypermotion. La clasificación varía en función de lo que pase con los dos filiales que competirán en este nivel. No será lo mismo que la Real Sociedad B juegue como local en Anoeta (39.313 espectadores) que lo haga en la Ciudad Deportiva de Zubieta (4.000), lo mismo que el Celta Fortuna, si utiliza Balaídos (24.870 antes de las reformas) o si se tiene que conformar con las instalaciones de Barreiro (1.171). En Primera RFEF, el Tenerife tuvo la suerte de medirse con el conjunto celeste en Balaídos. Y en esa misma campaña, pero en Segunda División, el filial de la Real Sociedad fue anfitrión 15 veces en el campo principal y seis en el pequeño. Se supone que todo dependerá de las agendas de los primeros equipos.

El de la UD Las Palmas, el de mayor capacidad

Si se restan estos dos casos, los de los conjuntos que pueden variar, el Heliodoro se sitúa en el sexto lugar del ranking de aforo de la categoría de plata. El club tinerfeño indica en su página web que la capacidad de su estadio es de 22.824 espectadores. Siguiendo las cifras oficiales del resto de participantes en esta competición, y sin contar ni Anoeta ni Balaídos, las canchas que pueden reunir más espectadores en sus gradas son el Gran Canaria (32.400), Carlos Tartiere (30.500), El Molinón (29.371), José Zorrilla (27.618) y Son Moix (25.736), o lo que es lo mismo, las casas de la UD Las Palmas, Real Oviedo, Sporting, Real Valladolid y RCD Mallorca. A continuación aparece el Rodríguez López no muy separado de El Arcángel de Córdoba, con 21.950 plazas, y tampoco de Mirandilla, o el Ramón de Carranza de siempre, con 20.724 asientos para la afición del Cádiz -y para la visitante–. Los demás estadios están por debajo de los 20.000, incluyendo uno de los tres procedentes de Primera División –bajaron Oviedo, Mallorca y Girona–. Y es que Montilivi, donde el Tenerife ascendió a la máxima categoría en 2009, no es tan grande. Teniendo un aforo de 14.624 espectadores, llegó a acoger encuentros de la Liga de Campeones de hace dos temporadas.

Aspecto de la grada del Heliodoro en el partido CD Tenerife-Real Madrid. / CD Tenerife

Con algo más de capacidad están Los Cármenes (Granada CF, 19.224), el UDAlmería Stadium, que se quedó a un paso de volver a ser de LaLiga EA Sports (18.331), el Carlos Belmonte de Albacete (16.998) y Castalia (Castellón, 15.500), y justo por debajo de Montilivi, el hogar del Leganés, Butarque, donde los blanquiazules también festejaron un salto a Primera, en este caso en 2001. EnButarque caben 14.422 asistentes.

Para completar el grupo de clubes con estadios que superan las cifras de cuatro dígitos están dos clásicos, el Plantío (Burgos CF, 11.380) y uno de los recién llegados a Segunda, e lSabadell con su Nova Creu Alta y sus 11.908 sitios.

Los más pequeños

Los que faltan no alcanzan los 10.000. Ipurua se amplió a 8.164 sillas durante la estancia del Eibar en Primera División, el Alfonso Murube de Ceuta no pasa de 6.500, el Pepico Amat volvió a escena gracias al ascenso del Eldense, que se llenó para vivir ese acontecimiento en Primera RFEF con 5.776 aficionados, y el estadio de la Federación Andorrana fue diseñado para dar espacio a 5.108 espectadores. Es el menor en lo que a aforo se refiere, dejando aparte los campos de las Ciudades Deportivas de Zubieta y Abegondo.