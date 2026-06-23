Martin Pecar y otros inicios de mercado del CD Tenerife: ¿Qué jugadores llegaron primero en verano?

La contratación del atacante esloveno Martin Pecar ha establecido un antes y un después en la puesta en marcha de la temporada 26/27 del CD Tenerife en lo que ha fichajes se refiere. Al fin cayó el tan esperado primer refuerzo, en este caso, con vistas al regreso del equipo blanquiazul a Segunda. Categorías aparte, se repite la secuencia de cada verano. En algún momento, la bolsa de novedades empieza a llenarse con un recién llegado. Esta vez, un joven delantero procedente del NK Bravo. El número uno de unos cuantos. Ya se sabrá el total cuando se cierre el mercado estival el 31 de agosto.

Hace un año, el encargado de abrir el periodo de altas y bajas fue Marc Mateu, hace dos, Salvi Carrasco... El repaso de las dos últimas décadas deja un poco de todo.

Poniendo el punto de partida en 2006, el nombre que sale es el de Andrés San Martín, un centrocampista argentino elegido por el director deportivo Alfonso Serrano que llegó a la Isla con el aval de su procedencia, River Plate, pero que no terminó de cuajar a las órdenes de Bernd Kraus -solo 12 partidos jugados-. De hecho, a mitad de curso decidió despedirse.

Tampoco le fueron bien las cosas al fichaje que inauguró la ventana veraniega de 2007, Juanma Delgado. Generó ciertas expectativas por su trayectoria en Primera con Racing y el Deportivo. Lo cierto es que no tuvo continuidad en el equipo que entrenó José Luis Oltra. Fue una de las bajas del siguiente curso, el que acabó con el ascenso conquistado en Montilivi en 2009.

Sí vivió de principio a fin ese éxito el portero Luis García, captado por Santiago Llorente a comienzos del mes de julio de 2008. El toledano tuvo la competencia de Sergio Aragoneses y terminó disputando más encuentros que el gallego:23 Luis y 19 Sergio, que habría tenido más protagonismo si no se hubiera visto obligado a parar dos meses en la mitad del calendario por una pancreatitis.

De Primera a Segunda B

Una vez en Primera, Llorente empezó el proyecto apuntalando la defensa con el lateral Carlos Bellvís, y tras el descenso a Segunda División en 2010, el mismo director deportivo recuperó a un futbolista que ya había fichado en el verano de 2000, el centrocampista catalán Antonio Hidalgo, ahora entrenador del Deportivo.

El resultado de aquella campaña fue el peor posible. El Tenerife bajó a Segunda B y se puso en manos de Pedro Cordero para tratar de ascender en el primer intento, un objetivo que no pudo conseguir. El plan ya empezó torcido con elección del primer fichaje, un futbolista llamado Kike Tortosa que fue dado de baja al día siguiente. El motivo expuesto por el Tenerife, unos problemas físicos descubiertos en el reconocimiento médico.

La suerte cambió a las puertas de las tres siguientes pretemporadas, abiertas en materia de refuerzos por Suso Santana, en su vuelta a casa tras su paso por Escocia y convencido por Quique Medina, por Cámara y por Vitolo, que protagonizó otro retorno a la Isla de un futbolista tinerfeño que había hecho carrera en otras Ligas. No fue el único. En 2023, Ángel Rodríguez también estrenó el mercado.

Pero antes que el delantero lagunero y después de Vitolo, rompieron el hielo jugadores como Pedro Martín y Álex García en 2015 y 2016. Buenas intenciones pero bajo rendimiento en ambos casos. El segundo, en el origen de una campaña que estuvo muy cerca de llevar al representativo a Primera, la de la final de la promoción disputada ante el Getafe con José Luis Martí en el banquillo. Aesas altura, Álex ya había cambiado de equipo, estaba en el Mirandés.

El intento frustrado de subir a la máxima categoría reactivó la ambición del Tenerife, que quiso apostar fuerte en el verano de 2017. De hecho, empezó incorporando a la plantilla a un atacante contrastado en Segunda, Juan Villar.

La serie continúa con Iker Undabarrena, el primero en llegar en 2018, y con Álex Bermejo en 2019.

Los intentos de Juan Carlos Cordero

La posterior etapa comandada por Juan Carlos Cordero como director deportivo dejó un intento fallido, el de Emmanuel Apeh en 2020, y el acierto de Álex Corredera en 2021 rumbo a otra final de un playoff para subir a Primera, el que acabó con la fiesta del Girona en el Heliodoro. En este ciclo también entró el fichaje de José Ángel Jurado en 2022, y ya con Mauro Pérez como responsable del área deportiva, el del portero Salvi Carrasco antes que ningún otro en 2024.

La referencia más cercana es la de Marc Mateu. Manu Guill, actual director deportivo del club blanquiazul, pisó fuerte en el mercado de verano de 2025 con la contratación de un futbolista con caché superior. Nadie imaginó en ese momento que el lateral valenciano iba a participar tan poco en la temporada del regreso a Segunda División. Una lesión de tobillo en la primera semana de competición se convirtió en un tormento para Marc, que tiene contrato y buscará una segunda oportunidad, ahora con el equipo en Hypermotion.