Álvaro Cervera, un entrenador líder en experiencia en Segunda División

La Segunda División 26/27 ya tiene a todos sus equipos participantes -las últimas plazas fueron ocupadas por los ascendidos Sabadell y Celta Fortuna y por el perdedor de la promoción para subir a Primera, el Almería- y casi todos los banquillos ocupados. A falta de que el Mallorca confirme al sustituto de Martín Demichelis -parece que el elegido será Luis García, que salió de la UD Las Palmas y dejó libre su puesto para Rubén de la Barrera-, que el Girona haga lo mismo con Míchel -coge fuerza la opción de Óscar Álvarez, del filial- y que el Almería despeje la duda sobre la continuidad o no de Joan Francesc Ferrer, Rubi, cada club ya sabe con qué técnico comenzará a trabajar en la pretemporada.

De todos, el más veterano en Segunda División es el del Tenerife. Álvaro Cervera suma 319 partidos dirigidos en la categoría de plata. Encendió el contador el 27 de agosto de 2011 en el campo del Deportivo, como preparador del Recreativo, y lo pausó el 1 de junio de 2025 en Almería, con su actual equipo descendido a una Primera RFEFde la que pudo salir en el primer intento. Cervera también sabe lo que es disputar un playoff para intentar acceder a LaLiga EASports. En concreto, guió al Cádiz en las semifinales celebradas en 2017 con el Tenerife como rival y con signo favorable para los blanquiazules. Y cuenta con un ascenso, el conquistado con el Cádiz en 2020 como segundo clasificado. Le bastaron 69 puntos para lograrlo –el Burgos de Luis Miguel Ramis se quedó fuera de la promoción de la campaña 2025/2026 con 72–.

El siguiente en experiencia es Rubi (258 y 14 de playoff), cuyo futuro en el Almería no está claro a pesar de tener otro año de contrato. La decepción de la reciente derrota ante el Málaga en la final de la promoción podría llevar a los dirigentes a buscar una alternativa.

A continuación, José Rojo, Pacheta, del Granada (170), Julián Calero, recién llegado al Oviedo (161), Rubén Albés, novedad en el Leganés (157), Claudio Barragán, del ascendido Eldense (151), Fran Escribá, del Valladolid (134)... Los demás están por debajo de la cota de los cien partidos, aunque hay uno que se encuentra a un paso de esa cifra, Iván Ania (Córdoba).

Los cuatro novatos

La 26/27 será el curso de estreno en Segunda de cuatro técnicos: Fredi Álvarez, del Celta Fortuna –tras el ascenso del pasado fin de semana avisó que debe reunirse con la directiva para renovar–; Jokin Aranbarri, anunciado hace unos días por el Eibar; Sergio Francisco, el sustituto de Luis Miguel Ramis en el Burgos; y el argentino Nicolás Larcamón, la apuesta del Sporting, que es el equipo que más campañas consecutivas acumula en la categoría. Todo indica que habrá un novato más, el exfutbolista del Barcelona y Villarreal Quique Álvarez. Daría el salto desde el filial al primer equipo del Girona con su hermano Óscar -fue jugador del Tenerife de 2002 a 2005- como ayudante.

El baile de los banquillos

El del Girona será uno de los cambios de entrenador de la nueva Segunda División. No son tantos. Rubén de la Barrera a la UD Las Palmas, Rubén Albés al Leganés, Nicolás Larcamón al Sporting, Jokin Aranbarri al Eibar, Sergio Francisco al Burgos, Julián Calero al Real Oviedo... y habrá que ver si finalmente se cierran los de Quique Álvarez al Girona y Luis García al Mallorca, y si Rubi se queda o no en el Almería. Los demás han optado por la continuidad. Los cuatro ascendidos a Primera Federación lo tuvieron claro. ¿Para qué cambiar? Cervera continúa en el Tenerife, Barragán en el Eldense, Fredi Álvarez en el Celta Fortuna y también Ferrán Costa en el Sabadell.

Y los equipos que no consiguieron subir a Primera o dieron por buena la permanencia en Segunda, tampoco han querido arriesgar con algo diferente. Pablo Álvarez se ganó la confianza del Castellón, Iván Ania se queda en el Córdoba, José Juan Romero, Ion Ansotegui y Carles Manso se afianzaron en el Ceuta, Andorra y Real Sociedad B, y Alberto González, Pacheta y Escribá tendrán otra oportunidad en el Albacete, Granada y Valladolid.

Exceptuando a los dos filiales y cada uno con mayor o menor presión o exigencia, todos tendrán en mente la aspiración de competir por un ascenso. Se trata de un éxito del que ya han disfrutado Rubi (2), Pacheta (2), Cervera (1), Julián Calero (1) y Fran Escribá (1). Los demás no han llegado tan lejos.

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Salvo giro inesperado en el mapa de LaLiga Hypermotion, ningún entrenador emprenderá la marcha con más partidos dirigidos en esta categoría que Álvaro Cervera. En la clasificación histórica de esta competición, el míster del Tenerife ocupa el vigésimo sexto lugar empatado con Quique Hernández. El añadido de las 42 jornadas del ejercicio 26/27 situará a Álvaro en el decimosexto puesto con 363 encuentros, sin contar los dos de la promoción de ascenso a Primera División disputados por el Cádiz ante el Tenerife en 2017. De los técnicos que tiene por delante Cervera, los únicos que siguen en activo son José Luis Oltra, que tuvo un paso por el Huesca en el tramo final de la campaña pasada (quinto con 436 encuentros), Pepe Mel (cuarto con 443) y Luis César Sampedro (tercero con 444), los tres con pasado blanquiazul.