De Primera RFEF a la máxima categoría: los ejemplos a seguir por el CD Tenerife

Clubes como el CD Tenerife, con su historia y su prestigio en el fútbol nacional, encuentran en los equipos ascendidos de esta temporada a Primera, Racing, Deportivo y Málaga, ejemplos de que no es imposible pasar en poco tiempo de morder el polvo de la Primera Federación a celebrar un ascenso a LaLiga EASport, un espacio reconquistado por los tres con más o menos tiempo de espera.

El Dépor y el Málaga fueron de la mano en la campaña 23/24 para salir del tercer nivel y se pusieron de acuerdo en la 25/26 para dar otro salto, esta vez a Primera. Cada uno con su particularidad. Los de La Coruña tardaron cuatro años en regresar al circuito profesional. Lo lograron en la 23/24 con Imanol Idiákez en el banquillo. Después de un curso de adaptación, resuelto con una permanencia cómoda pero con un cambio de técnico en la mitad del camino –Óscar Gilsanz por Idiakez–, el Deportivo acertó con la elección del entrenador de la siguiente temporada y pudo dar el paso definitivo para volver a Primera. Antonio Hidalgo guió a los coruñeses para ser segundos en la tabla por detrás de un Racing que también tuvo que conocer la Primera RFEF.

La insistencia del Racing

Los de El Sardinero se despidieron de la máxima categoría en 2012, con Álvaro Cervera como entrenador, para iniciar una década marcada por la inestabilidad, principalmente por sus tres descensos a Segunda B en 2013, 2015 y 2020. Descensos que tuvieron como respuesta el mismo número de ascensos, los dos primeros sin continuidad y el último, desde Primera RFEF en 2022, para levantar definitivamente el vuelo. Después de dos años rozando el ingreso en LaLiga EASports, ambos con José Alberto al frente, el Racing perfeccionó su obra con el campeonato del ejercicio 25/26.

La remontada del Málaga

El del Málaga, que completó el trío de ascendidos a Primera tras superar a Las Palmas y al Almería en la promoción, es otro espejo en el que mirarse. Como le pasó al Tenerife en la temporada 24/25, en la 23/24 fue el descendido a Primera RFEF que nadie esperaba. Igual que el Tenerife, mantuvo en el cargo al entrenador que había intentado evitar ese fatal desenlace; en su caso, Sergio Pellicer, que fue el jefe de la plantilla que logró volver a Segunda División en solo un año. A diferencia de los tinerfeños, el Málaga tuvo que recorrer el camino más largo, el del playoff. Primero eliminó al Celta Fortuna y luego, en el cruce definitivo, al Gimnástic gracias a un gol en el último minuto de la prórroga.

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Pellicer continuó en Segunda una campaña más (16º), pero en la 25/26 fue destituido en la decimocuarta jornada con el equipo situado al borde del descenso. En ese momento, nadie imaginó que la elección del preparador del filial como sustituto, Juan Francisco Funes, iba a ser tan exitosa.