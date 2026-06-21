Martin Pecar pone una bandera nueva en el mapamundi del CD Tenerife

Martin Pecar es el primer futbolista esloveno del Tenerife. El atacante nacido en Izola el 5 de julio de 2002, fue anunciado por el club blanquiazul como fichaje de apertura del mercado de verano de 2026. El compromiso es por tres temporadas. Contando solo su trayectoria en Segunda División, que es la categoría en la que más veces ha competido –cumplirá 49 campañas en la 26/27–, el representativo ha tenido en sus filas a jugadores de 37 nacionalidades diferentes, incluyendo la española y sin añadir todavía la del recién incorporado a la plantilla que tendrá a sus órdenes Álvaro Cervera.

La bandera más repetida, con una amplia diferencia, es la argentina. La ondearon como locales en el Heliodoro, de mayor a menor participación y en encuentros de Segunda –muchos también de Primera–, Federico Lussenhof, Hugo Morales, Federico Basavilbaso, Ezequiel Luna, Daniel Fagiani, César La Paglia, Cristian Álvarez, Lucas Aveldaño, Pablo Paz, Javier Almirón, Fernando Navarro Montoya -nacido en Colombia pero afincado en Argentina-, Martín Posse, Valentín Vada, Maxi Pérez –creció en Uruguay–, Alfonso García, Ramón Miérez, Bruno Marioni, Fernando Coniglio, Sebastián Dubarbier, Tomás Martínez, Walter Gesto, Andrés San Martín, Mario Luna, Mariano Bombarda, Juan Carlos Perrone, Mario Armando Husillos, Mauro dos Santos, Raúl Seoane y Cristian García. Una amplia lista que está seguida de la corriente brasileña.

De Argentina a Brasil y Uruguay

La conexión va desde Barata a Gustavo Rodrigues, e incluye a César Belli, Guina, Emerson, Paulo Roberto Cocito, William Fabro, André Luiz, Igor de Souza, Marcelo Santos, Tarciso Moura, Rogerinho, Dimitri del Gobo y Gustavo.

El bronce también brilla al otro lado del Atlántico, en Sudamérica. En concreto, en Uruguay, lugar de origen de Ángel Ferreira, Hugo Fernández, Nilson Bertinat, Juan Carlos Aparicio, Manuel Ramón Caamaño, Pedro Kraus, Alberto Daniel Bergara, Eduardo Belza, Carlos Correa, Diego Ifrán, Montero Castillo y Giovanni Zarfino.

Los siguientes bloques tienen la particularidad de la vecindad: nueve franceses (Jéremy Mellot, el extranjero con más partidos jugados con el Tenerife en todas las categorías –por delante de Pizzi, Rommel, Nikola Sipcic y Jokanovic–, Samuel Camille, Yann Bodiger, Beranger, Franz Bertin, Yanis Rahmani, Rachid –pasaporte argelino–, Sylvain Ndiaye y David Linares) y ocho portugueses (Tiago César Moreira, Andrade, Bino, Bruno Wilson, Moutinho, Bruno Caires, Costinha y Joao Paulo).

A partir de ahí, la variedad crece, pero no tanto el total de representantes por nación. Serbia tiene su cuota con Nicola Sipcic –internacional por Montenegro–, Filip Malbasic, Veljklo Paunovic, Miroslav Djukic, Racic y Milenkovic. El Tenerife de plata reúne también a cuatro hondureños con minutos en Liga (Anthony Lozano, Bryan Acosta, Gilberto Yearwood y Ramón Maradiaga), tres colombianos (Marlos Moreno, Joao Rodríguez y Pedro Pablo Portocarrero), tres paraguayos (Maciel, Alcides Báez y César Cabrera), tres eslovacos (Marian Kelemen, Samuel Slovak y Mazan) y dos mexicanos (Gerardo Torrado y Ulises Dávila).

Un viaje por tres continentes

El mapamundi blanquiazul de Segunda División se completa con una larga relación de referencias individuales, las de Anthony Landázuri, el defensa ecuatoriano fichado en febrero de 2025 y uno de los protagonistas del ascenso a Segunda División, Rommel Fernández (Panamá), Shaq Moore (Estados Unidos), Josmar Zambrano (Venezuela), Stjepan Milardovic (Croacia), Igor Simutenkov (Rusia), Robert Enke (Alemania), Tomasz Frankowski (Polonia), Gal Alberman (Israel), Stefan Lexa (Austria), Samuele Longo (Italia), Samuel Shashoua(Inglaterra), Otar Katabadze (Georgia), Arvin Appiah (Países Bajos, con pasaporte británico), Riza Durmisi (Dinamarca), El Ghareff (Marruecos), Dani Kome (Camerún), Ritchie Kitoko (Congo con pasaporte belga), Amath Ndiaye (Senegal), Shaaban Chilunda (Tanzania), Haythem Jouini (Túnez), Manu Apeh (Nigeria), Mo Dauda (Ghana), Salifo Caropitche(Guinea Bisau) Yussi Diarra (Mali) y Gaku Shibasaki (Japón). Toda una vuelta al planeta pasando por cuatro continentes.

Un viaje en el que no entrarían jugadores que vinieron al mundo fuera de España pero que son españoles, casi todos tinerfeños, como los venezolanos Dani Hernández, José Francisco Meneses y Julio Álvarez, el italiano Pier Cherubino o el alemán Aarón Darias.

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