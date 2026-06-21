Celta Fortuna y UD Almería completan el catálogo de rivales del CD Tenerife en Segunda División

El CD Tenerife ya sabe a qué 21 rivales se enfrentará la próxima temporada. En realidad, faltaban muy pocos para el pleno. La parrilla de salida de LaLiga Hypermotion 2026/27 quedó definida este fin de semana con la ocupación de las tres plazas que estaban vacantes, dos pendientes de las finales de la promoción de ascenso de Primera RFEF y la otra correspondiente al playoff para subir a LaLiga EASports. Desde la categoría inferior se unieron al catálogo de plata el Sabadell, que eliminó el viernes al Zamora (1-0 en el Ruta de la Plata y 4-0 en la Nova Creu Alta), y el Celta Fortuna, gracias a un 4-1 en Balaídos más que suficiente para superar a la Ponferradina. La inscripción no deseada fue la del Almería, que no pudo culminar el curso con la conquista del objetivo pretendido, un premio que fue a parar al Málaga, que acompaña a Racing y Deportivo a Primera.

Los almerienses tendrán que asimilar el golpe, como ya hicieron en su día los otros dos participantes en la promoción que también quedaron en el camino, es decir, Castellón y Las Palmas. En teoría, los tres, incluyendo al Almería, partirán con el reto de, al menos, repetir su presencia en el playoff.

Los grancanarios, que cayeron en semifinales frente al conjunto malagueño, se reencontrarán con el Tenerife en Liga después de tres temporadas separados, las dos que pasaron los amarillos en LaLiga EASports (23/24 y 24/25)y la reciente de los blanquiazules en Primera RFEF(25/26). O lo que es lo mismo, no se disputa un derbi dentro de este contexto desde el 18 de marzo de 2023, día en el que el Tenerife, entrenado por Luis Miguel Ramis, goleó a una Unión Deportiva (4-1, con un doblete de Gallego y dianas de Waldo Rubio y Nacho) que terminó escalando a Primera de la mano de García Pimienta.

La Copa del Rey sí ofreció un duelo de rivalidad regional más cercano en el tiempo;aquel cruce de dieciseisavos de final celebrado en el Heliodoro con victoria local por2-0(José Amo y Luismi Cruz).

La reactivación de los clásicos permitirá al Tenerife medirse con el rival al que más veces se ha enfrentado en partidos oficiales (72), por delante de un Oviedo que es otro adversario muy familiar para los tinerfeños (71). Los asturianos también estarán, muy a su pesar.

Su regreso a Primera después de tantos años de espera (24) fue un visto y no visto. Le duró apenas una temporada. Y como todo club procedente de la máxima categoría, será uno de los claros candidatos a subir, lo mismo que los otros dos descendidos, el Girona, que abrió un espacio en la élite gracias a su triunfo en la final de la promoción jugada en 2022 contra el Tenerife y que pasó de debutar en la Champions en la 24/25 a ser penúltimo en LaLiga EASports en la 25/26, y el RCDMallorca. El de los baleares fue otro hundimiento inesperado, un ejemplo más de los contrastes que agitan este deporte de vez en cuando: finalista de la Copa del Rey en 2024 y penúltimo de la tabla en 2026 teniendo, entre otras cosas, al segundo máximo goleador de la Liga, Muriqi, que se quedó a dos de Mbappé (23 y 25).

Los que llegan y los que se quedan

Estos tres, Oviedo, Girona y Mallorca, son los que no querían visitar la segunda planta. Los que sí lo celebraron, aparte del Tenerife, fueron el Eldense, el otro campeón de Grupo de Primera RFEF, y los ganadores de las dos finales de la promoción, el Sabadell, uno de los clásicos de la categoría de plata que vuelve tras encadenar dos ascensos –va a por su temporada número 45, por las 48 que acumula el Tenerife-, y el Celta Fortuna, que será el único equipo sin experiencia en una Segunda División en la que coincidirán dos filiales por la continuidad de la Real Sociedad B. Es algo que no pasaba desde la campaña 2017/2018, en la que convivieron en esta competición el Barcelona B y el Sevilla Atlético.

Adrián Embarba, del Almería, tras la derrota ante el Málaga. / EFE

Aparte de las novedades, la Segunda contará con la participación de los repetidores. Para algunos será todo un éxito –Real Sociedad B, Ceuta, Andorra...– y para otros una oportunidad para ser algo más que sufridores, equipos de medianías o aspirantes frustrados: Burgos, Eibar, Córdoba, Sporting, Albacete, Granada, Leganés, Valladolid, Cádiz y también los descolgados de la promoción, es decir, Almería, Castellón y Las Palmas.

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Cuestión de experiencia

Por experiencia, los jefes de LaLiga Hypermotion serán el Sporting, con 53 temporadas en Segunda, Tenerife (48), Sabadell (44), Castellón (43), Cádiz (43), Real Oviedo (42)... Son los únicos que acumulan más de 40 campañas en una categoría que, tal como ha quedado demostrado, tampoco tiene en cuenta la veteranía. En cualquier caso, es una competición que se ha ido renovando con el paso de los años. De hecho, el equipo que lleva más Ligas seguidas instalado en este nivel es el Sporting, con nueve. A continuación, Burgos y Eibar con cinco cada uno. Los demás están por debajo de esa cota.