El fichaje esloveno del CD Tenerife, visto por un experto: "Martin Pecar es un jugador que enamora allí donde va"

Para conocer algo mejor al primer fichaje del CD Tenerife y trazar unas expectativas reales en relación al impacto que pueda tener en el proyecto blanquiazul conviene leer y escuchar a los que más saben. El valenciano Alberto Cortés es el especialista en fútbol esloveno más reputado en España, consultado con frecuencia por algunos de los medios de comunicación más relevantes y con canal propio en X y Youtube. Según cuenta, dos años viviendo en el país balcánico le permitieron enamorarse de sus costumbres y también de su fútbol. Curiosamente, su jugador favorito en este tiempo siguiendo con fruición el campeonato esloveno era Martin Pecar, quien acaba de comprometerse con tres años por el Tenerife.

Justo hace unos días que Cortés expresó en sus redes sociales su deseo y también el pálpito de que muy pronto el nuevo jugador blanquiazul podría desembarcar en alguna liga puntera de Europa. Así lo hacía presagiar su evolución en el Bravo, club del que procede. «Es un jugador que enamora allá por donde va. Es del tipo de futbolista que piensa más rápido que el rival y siempre te sorprende con un pase que no esperas. Es experto en aparecer en los llamados espacios indefendibles y generar oportunidades para el equipo», anota Cortés.

De paso, aprovecha la conversación con EL DÍA para ubicarlo «en la mediapunta o de segunda punta junto a un delantero de referencia como acompañante», si bien acostumbra a «caer a las bandas de vez en cuando para generar superioridades».

De Pecar, subraya que «no le tiene miedo a meterse en el área y llegar a disparar aunque la finalización no sea su fuerte». Le avalan sus goles y asistencias en la última liga, pero también su influencia en el desarrollo colectivo. « Creo que es un jugador para disfrutarlo y que con 23 años esta en el momento perfecto para dar el salto a un equipo como el Tenerife».

Protagonismo e impacto

Cortés puede presumir de haber visto «la mayoría» de los partidos que ha jugado Pecar con el Bravo durante las tres últimas campañas, así como también con las inferiores de la selección eslovena. «Desde la primera temporada se veía que era un jugador especial y que tenía algo más. Las dos únicas veces que el NK Bravo se ha clasificado para una previa europea (Conference League)ha sido con Pecar como pieza clave».

El especialista en fútbol esloveno asegura que el nivel en aquella liga es muy dispar, con cinco equipos muy superiores al resto. «Si la comparamos con las ligas de su zona podría ser la tercera por detrás de la croata y la serbia, y muy por delante de la bosnia y la macedonia; si la comparativa es con España, sus equipos punteros podrían competir en Segunda División, por ejemplo el NK Celje o el NK Olimpija Ljubljana, que en los últimos años han llegado a cuartos y octavos de competiciones europeas». El NK Bravo se ha destacado por forjar talentos jóvenes como el futbolista recién fichado por el Tenerife y ofreciendo «un estilo de juego muy atractivo».

Para Cortés, el salto a la Hypermotion llega en un momento perfecto para Pecar. «Si observamos su trayectoria, quizás se apresuró en ir a un equipo como el Eintracht de Frankfurt donde apenas jugaba en el segundo equipo y además le pilló el covid, que no ayudó. Ahora esta mucho más centrado y tiene nivel para jugar en el Tenerife sin problema. Además, por lo que conozco del proyecto del Tenerife y del fútbol canario en general, creo que se va a encontrar con un tipo de afición y club que apuesta por jugones como él. Futbolistas que tengan algo diferente que ofrecer y a los que no se les recorta la magia que tienen en sus botas».

La principal incógnita respecto al fichaje suscrito por el área deportiva que lidera Manu Guill tiene que ver con su adaptación, pero desde el club ya se han puesto manos a la obra para ofrecerle clases de español y todo tipo de facilidades para hacer llevadera su estancia en la Isla.

«Martin es un jugador de futbol moderno, ha viajado mucho, ha vivido fuera de su país ya y tiene inquietudes más allá del fútbol. Además, por su propia personalidad, no va a tener miedo en pedir la pelota e intentar hacer cosas diferentes. Hay que tratarle con cariño pero con exigencia porque el mismo se va a exigir mejorar y dar el máximo».