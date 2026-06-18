Martin Pecar es el primer fichaje del CD Tenerife 26/27: su valor de mercado alcanza los seis millones

Por sorpresa y en el día después de lanzar sus abonos, el CD Tenerife oficializó su primera incorporación para el proyecto para la próxima temporada. Martin Pečar (Izola, 2002) llega desde Eslovenia para competir por la titularidad en la delantera blanquiazul. Aunque en el fútbol nacional es casi un completo desconocido, varias páginas especializadas sitúan su valor de mercado en unos seis millones de euros. Internacional sub 21 por su país, procede del NK Bravo, donde se hizo con galones de capitán a su corta edad. El contrato que le unirá al representativo expira en 2029.

Consciente de sus limitaciones por su angosto tope salarial, el conjunto blanquiazul priorizará los fichajes en propiedad como este. En el momento de anunciar su incorporación, el club define a Pecar como «un destacado futbolista de marcado corte ofensivo» y resalta que tiene «todo el futuro por delante». Para el ariete, que ya se encuentra en la Isla, no será su primera experiencia fuera de su país natal, pues se forjó en las categorías inferiores del Eintracht de Frankfurt y también jugó en los filiales del Austria Viena.

Sus méritos

Habitual en los once ideales de la Primera División eslovena, la ascendente trayectoria del nuevo futbolista tinerfeñista también ha discurrido, de manera exitosa, por las categorías inferiores de su selección nacional. Por estas mismas fechas, hace justo un año, participó del Europeo sub 21 que se celebró en su país. Con el Bravo alcanzó las 100 comparecencias en partido oficial y su cuota de goles ascendió a 20 dianas en total. En este último ejercicio liguero, firmó nueve tantos y dio siete asistencias. Su experiencia internacional se completa con su concurso en la fase de clasificación para la Conference League, también con el Bravo.

Es un delantero polivalente, diestro, con gran capacidad para asociarse, vertical y con una buena relación con el gol, según los informes del club isleño.

Pecar. / E. D.

Si el año pasado fue un hombre contrastado y conocido como Marc Mateu el primero en anunciarse, en esta ocasión el largo episodio de fichajes empieza con un nombre foráneo pero muy cotizado.