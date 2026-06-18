Nadie del CD Tenerife ha llamado a Omar Mascarell: anhelo para la afición, imposible para la dirección deportiva

Gran anhelo para la afición, casi un imposible para la dirección deportiva. Nadie del CD Tenerife se ha puesto en contacto a estas alturas del mercado con Omar Mascarell ni su entorno profesional –comparte agentes con Pedri– porque el futbolista teguestero se presume inalcazable para el representativo con sus actuales perspectivas de techo salarial reducido y obligación de apretarse el cinturón para la temporada que viene.

La necesidad de firmar a un líder con jerarquía para la sala de máquinas y la situación del isleño en el mercado –queda libre tras cerrar una larga etapa en el RCDMallorca– enseguida ubicaron a Mascarell a la cabeza entre los fichajes más codiciados y preferidos por buena parte de la afición. De hecho, su nombre no tardó en aparecer en las primeras quinielas, más todavía por la propensión del representativo a sondear repatriaciones. Las últimas con cierto impacto fueron las del delantero Ángel y el mediocampista Maikel Mesa, ambas registradas cuando aún era máximo accionista José Miguel Garrido, y ninguna salió como en el club habrían deseado.

Omar Mascarell llegó a estar en la agenda blanquiazul en 2018, cuando aún militaba en las filas del Eintracht. «Hubo interés en enero, llamaron a mi representante y me lo comunicó, pero la operación era imposible. Cierto es que me gustaría vestir la camiseta del CD Tenerife, pero no sé si se podrá dar a corto o a largo plazo», adujo entonces el de Tegueste, con una larga trayectoria nacional e internacional.

Cambio de ciclo

De momento, lo único claro para el jugador canario es que no renovará con el Mallorca, donde se va a producir un cambio de ciclo tras el desgraciado descenso a Segunda División.

Forjado en la cantera del Real Madrid, el tinerfeño llegó a debutar con el primer equipo blanco; pasó por el Sporting de Gijón; vivió dos etapas en Alemania y fue capitán del histórico Schalke 04;y a su regreso a España lució las camisetas de Elche (dos temporadas)y Mallorca (tres). Ahora, a sus 33 años, se prepara para un nuevo giro en su carrera, en la que además ha sido internacional por Guinea Ecuatorial (tiene la doble nacionalidad).