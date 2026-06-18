Campaña de abonos del CD Tenerife 2026/27: precios, renovación y novedades del regreso a Segunda División

El CD Tenerife ha presentado de forma oficial su esperada campaña de abonos para la temporada 2026/2027. Bajo el elocuente lema #TanNuestro, la entidad blanquiazul arranca su nuevo proyecto en la Liga Hypermotion (Segunda División) apelando a la unidad de su masa social. Tras sellar el ansiado ascenso el pasado 1 de mayo, el club liderado en los despachos por Rayco García y en la dirección deportiva por Felipe Miñambres busca consolidar un proyecto cuyo primer objetivo será asegurar la permanencia en la categoría de plata.

La presentación, conducida por el periodista José Manuel Pitti, tuvo lugar en la sede de la Federación de Peñas, ubicada en el interior del estadio Heliodoro Rodríguez López, un escenario elegido estratégicamente para homenajear al motor del tinerfeñismo.

Precios de los abonos del CD Tenerife 26/27: Premios a la fidelidad

La dirección de la entidad insular ha actualizado las tarifas al alza para adaptarse al contexto económico general. No obstante, el club ha diseñado una estrategia que premia notablemente la fidelidad, aplicando importantes descuentos en las renovaciones frente a las nuevas altas, compensando así a los aficionados que apoyaron al equipo tras su reciente bache deportivo.

Las previsiones de la presidencia estiman alcanzar una cifra de entre 14.000 y 17.000 abonados para este curso en Segunda División.

Tarifas oficiales para Renovaciones:

Grada Popular: 125 €

125 € Grada Herradura: 210 €

210 € Grada San Sebastián: 250 €

250 € Grada Tribuna: 380 €

El spot oficial de la campaña ha sido realizado por la productora El Plan, S.L. e incorpora el mensaje secundario "A por la segunda", una declaración de intenciones que marca la ambición del representativo tras haber recuperado su plaza en el fútbol profesional de forma brillante.

Felipe Miñambres, durante el acto de ayer. | / ARTURO JIMÉNEZ

Felipe Miñambres advierte: "Será un año de estrecheces"

Durante el acto de presentación —que contó con la presencia de Manolo Peña (Defensor del Abonado), Carla Batista (en representación del CD Tenerife Femenino) y el abonado número 1 de la sociedad anónima— Felipe Miñambres tomó la palabra para analizar los desafíos económicos y deportivos que afrontará la institución en la campaña 2026/27. "Las peñas y los aficionados son el verdadero corazón del equipo. Queríamos homenajear a nuestros colectivos y destacar las ganas de la gente. Esto es una familia grande", afirmó el director deportivo astorgano.

Haciendo alusión al espacio de la presentación, Miñambres advirtió que el club se adentra en un escenario financiero complejo: "Podría ser un año de estrecheces. Vienen unas dificultades que no ha habido desde hace mucho tiempo". Por ello, el ejecutivo blanquiazul recetó un discurso basado en la "humildad y el orgullo de pertenecer a un club con 104 años de historia".

El mapa de la Liga Hypermotion 26/27

El CD Tenerife ya conoce a la gran mayoría de los rivales a los que se medirá en la categoría de plata del fútbol español. A falta de que se definan las últimas tres plazas en los playoffs de ascenso y descenso, la parrilla provisional de 22 equipos en Segunda División está compuesta por:

Derbi Canario frente a la UD Las Palmas.

Rivales confirmados: Real Oviedo, Sporting de Gijón, CD Castellón, Ceuta, Albacete Balompié, Girona FC, CD Eldense, Cádiz CF, Granada CF, Real Sociedad B, SD Eibar, Real Valladolid, Burgos CF, Andorra, CD Leganés, Córdoba CF y RCD Mallorca.

Las plazas restantes se otorgarán al perdedor de la eliminatoria de ascenso a Primera entre el Almería y el Málaga, y a los vencedores de los cruces de Primera Federación, donde Zamora y Celta Fortuna parten con ventaja tras los partidos de ida.