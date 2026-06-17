El CD Tenerife pone precio al fútbol de Segunda: estas son las tarifas de la campaña de abonos 26/27

El CD Tenerife pone precio al fútbol de Segunda División. El equipo blanquiazul apela al sentimiento, intenta tocar la fibra y, lo más importante, subraya que el apoyo de su fiel afición es imprescindible para acercarse al primer objetivo: la permanencia. Lo explicitó con nitidez Felipe Miñambres, quien se ocupó de dar el pistoletazo de salida al nuevo curso 2026/27 tras una larga espera que comenzó el pasado 1 de mayo, día en que el representativo se aseguró el codiciado y necesario cambio de categoría.

Desde entonces y hasta la fecha, el club se había manejado con absoluto sigilo y apenas había comunicado un par de noticias. Una de las más relevantes era definir el precio de los abonos y el lema que acompañará la campaña, y que resulta muy elocuente sobre las intenciones del proyecto que lidera Rayco García, quien asumirá por segunda vez las riendas de una temporada desde su comienzo. El deseo es que sea otra vez con un desenlace exitoso.

La entidad insular actualiza los precios al alza para adaptarse al contexto económico actual, que ha registrado subidas de las tarifas en todos los ámbitos y esferas de la vida; y pide el auxilio de su afición para sumar entre 14.000 y 17.000 afiliados, según las primeras previsiones realizadas desde la presidencia. Tras un año entero sin promociones ni rebajas, marcando estilo propio y dando absoluta prioridad a sus abonados, el club premia ahora la apuesta que hicieron aquellos simpatizantes blanquiazules que sí se subieron al proyecto cuando más lo necesitaba la institución, hace un año tras la caída a los infiernos; y la rebaja será ostensible para las renovaciones frente a las nuevas altas.

El lema de la campaña será #TanNuestro y el spot corre a cargo de la productora El Plan, S.L. Además, el trabajo incluye otro mensaje: "A por la segunda", en alusión al siguiente reto que le espera a la institución, una vez se consiguió con brillantez el ascenso a Segunda.

Los precios para renovaciones son: 125 euros en Popular, 210 en Herradura, 250 en San Sebastián y 380 en Tribuna.

Los detalles de la presentación

El periodista José Manuel Pitti, como ya ocurrió el año pasado, ejerció como maestro de ceremonias, quien inició su alocución con unas palabras sobre el rol asumido en los últimos tiempos por parte de Rayco García. "El hombre que nos ha traído la paz y una ambición máxima", argumentó.

Estas son las tarifas de la campaña de abonos 26/27 del CD Tenerife / Arturo Jiménez

Acudieron Manolo Peña, como Defensor del Abonado; y Carla Batista en representación del CD Tenerife Femenino, así como al abonado número 1 de la sociedad anónima. El acto tuvo lugar en la sede de la Federación de Peñas del CD Tenerife, ubicada en el Heliodoro Rodríguez López.

"Las peñas y los aficionados son el verdadero corazón del equipo; celebrar esta presentación aquí tiene mucho significado para nosotros", apuntó Felipe Miñambres. "Queríamos homenajear a nuestros colectivos y destacar las ganas de la gente, los llantos de alegría y de tristeza, el empuje de la afición... Nos hemos sentido muy apoyados", remarcó. "Es algo que queremos mantener en el tiempo; porque esto es una familia, una familia grande", añadió el dirigente astorgano.

Asimismo, hizo un símil con el angosto lugar elegido para la presentación y avanzó que el curso venidero "podría ser un año de estrecheces". En este sentido, añadió que vienen para el representativo "unas dificultades que no ha habido desde hace mucho tiempo". Para el proyecto que viene, empuñó el discurso "de la humildad y del orgullo de pertenecer a un club con 104 años de historia".

El mapa de la Hypermotion

Entre el viernes y el sábado se completará la lista de 22 equipos que compondrán la parrilla de salida de la nueva Segunda División. De momento, están confirmados:

Real Oviedo

Sporting de Gijón

CD Castellón

Ceuta

Albacete Balompié

Girona FC

CD Eldense

Cádiz CF

Granada CF

Real Sociedad B

SD Eibar

Real Valladolid

Burgos CF

Andorra

CD Leganés

Córdoba CF

RCD Mallorca

UD Las Palmas

CD Tenerife

Una de las tres plazas restantes será para el perdedor de la eliminatoria entre Almería y Málaga por el ascenso a Primera. Las otras dos saldrán de los cruces que conducen a Segunda, con ventaja inicial para Zamora y Celta Fortuna tras la disputa de los encuentros de ida.