La UD Las Palmas prevé declarar 'Día del Club' el derbi canario contra el CD Tenerife

Mientras el CD Tenerife aún no ha publicitado en qué fecha y lugar presentará su campaña de venta de abonos para la venidera temporada en la Liga Hypermotion, algunos de sus compañeros de torneo y rivales en la competición de plata ya han puesto a la venta sus pases. O tienen decididos sus precios, como la UD Las Palmas, que hace apenas unos días finalizó su concurso en la temporada en vigor con su eliminación frente al Málaga en las semifinales por el ascenso.

Según publica el diario La Provincia, el club que preside Miguel Ángel Ramírez optará por una amplia gama de tarifas que oscilan entre los 100 y 265 euros para las renovaciones. La primera medida adoptada por el consejo de administración amarillo es mantener la política de «precios populares», revela este periódico, que anticipa la intención de declarar Día del Club para el clásico canario por antonomasia, que se recupera tres temporadas después en la competición liguera.

Publica La Provincia que la previsión del equipo amarillo es que sus afiliados pasen por caja el día que se dispute el derbi, que aún no tiene fechas. Eso sí, puede darse por hecho que se elegirán a dedo las jornadas en las que tendrán lugar los dos duelos de rivalidad regional, que LaLiga suele situar adrede en aquellos fines de semana en los que no haya fútbol en Primera, para así garantizarse una mayor repercusión y audiencia para estos derbis. Lo mismo ocurrirá con el duelo asturiano que protagonizarán Real Oviedo y Real Sporting, y que también se recupera tras la efímera presencia del equipo azul en la división de oro.

En cuanto a Las Palmas, los precios fijados para el nuevo curso van desde 100 euros (Naciente y parte de Curva), a los 170 y 190 de la grada Sur y, en el sector de Tribuna, pases menos asequibles que tendrán un precio de 265 euros.

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Las Palmas, que acostumbra a hacer taquilla y grandes entradas cada vez que le visita su eterno rival, fijó su tope de espectadores del curso pasado en el playoff contra el Málaga, con 27.128 espectadores sobre los 32.000 que hacen el lleno. Técnicamente, por motivos de seguridad, el aforo del Gran Canaria será de unos 31.400 asistentes para la venidera 26/27, sensiblemente superior a los casi 23.000 que caben en el Heliodoro.