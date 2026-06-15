Ybarra tiene pretendientes y el CD Tenerife mantiene fe ciega en su extraordinaria proyección: 13 goles y varias asistencias

El atacante con ficha del filial Juan Ybarra San Ciriaco (Madrid, 2004) es uno de los hombres llamados a empezar la próxima pretemporada en dinámica del primer equipo del CD Tenerife. Tras firmar un primer año excepcional en las filas del Tenerife Bcon 13 goles y varias asistencias, el ex del Rayo Vallecano se ha ganado con méritos propios la oportunidad de lucir con los mayores. En realidad, la ocasión de jugar sus primeros minutos ya le llegó durante el ejercicio anterior a las órdenes de Álvaro Cervera. En un contexto de gran dificultad para los jugadores del B por cuanto el míster ya había verbalizado que privilegiaría a aquellos con contrato en el primer equipo, el joven jugador tuvo ocasión de estrenarse en Primera RFEFcon cinco minutos ante el Mérida.

Aquella participación pudo parecer testimonial, pero era el refrendo al buen trabajo de Ybarra con el B y una señal de fe en sus posibilidades. No en vano, el madrileño se hizo con un hueco en los entrenamientos del equipo de Cervera en el esprint final de la temporada hasta que una muy inoportuna lesión interrumpió bruscamente su proyección su ilusión de acumular nuevas oportunidades. Nadie discute que habría sumado más minutos y participaciones con los mayores si llega a estar disponible, pero las opciones de jugar que no le llegaron entonces sí que podría tenerlas en la próxima temporada.

Con muchas dudas respecto a la composición del frente de ataque blanquiazul, Ybarra es un valor firme. Desde el club existe la previsión de que el Tenerife comience el periodo estival con varias incorporaciones provenientes del B, a lo que debe sumarse la intención –ya verbalizada por Rayco García el día de las celebraciones en el Cabildo– de contar con estos futbolistas con proyección y darles margen para que muestren su talento en la medida en que sea posible.

Recientemente, el presidente revelaba que el club había recibido varias llamadas y proposiciones por jugadores vinculados a su filial, al menos contractualmente. Se refería, entre ellos, a un Ulloa ya reubicado en el Lugo; o a Fran Sabina, que tiene larga cola por conseguir su cesión. Pero también a un Ybarra que ha llamado la atención por su facilidad para adaptarse al hábitat blanquiazul y confirmar el idilio con el gol que ya apuntaba durante su etapa en el Rayo.

Lo que dicen sus técnicos

«Es de los mejores jugadores que he entrenado en mi carrera de entrenador», responde Jorge Vallejo, técnico del filial del Rayo. «Le veo un potencial increíble para llegar al fútbol profesional y espero que tenga la suerte necesaria para conseguirlo. Es un jugador diferencial, con una visión de juego que pocos tienen, que encuentra líneas de pase ahí donde nadie las ve», apunta. Igual de bueno y talentoso lo pintan los periodistas que le siguieron de cerca en su etapa en Vallecas. Tanto es así, que muchos no entienden que haya caído a la cuarta categoría del fútbol nacional. Una vez conseguidos con creces todos los objetivos que se fijó para su primer año en el Tenerife, Ybarra se expresó a través de sus redes sociales con un nítido recado a su exequipo:: «Mientras unos no te valoran, otros te hacen brillar».

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El madrileño podría aprovecharse de la incertidumbre que existe en el ataque del Tenerife, una parcela para la que se esperan dos fichajes de nivel que podrían retrasarse hasta bien entrado el verano. Hasta entonces, podría tener margen. De momento, el club le tiene entre sus preferidos para ser relevante en la pretemporada. Un escenario que solo cambiará si los anhelados arietes se adelantan y llegan pronto; y si el Tenerife diese luz verde a que Ybarra saliera cedido. No parece que vaya a ser el caso, pero la pujanza de sus pretendientes es incesante tras el grandísimo año que ha hecho el ex del Rayo.