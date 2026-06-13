La enigmática situación de Gastón Valles y las dos cláusulas clave en su contrato con el CD Tenerife

A estas alturas del verano hay más incógnitas que certidumbres en torno al proyecto del CD Tenerife para el año de su regreso a la Hypermotion. El equipo blanquiazul ha cambiado la estrategia respecto al curso pasado, cuando pareció voraz en la búsqueda y fichaje de sus primeras opciones. Ahora, su rol es otro. El representativo ya no es el gallito de la competición, ni el que más dinero tiene en la chequera, así que la labor de Manu Guill y su equipo de trabajo pasa por ir posicionándose por sus jugadores predilectos y esperar a que el mercado avance.

En este gran sudoku por resolver hay un nombre propio en la rampa de salida, el de Gastón Valles, cuyo rendimiento de la temporada pasada –llegó en el mercado invernal proveniente del Unionistas CF– no parece suficiente como para que se haya ganado un sitio en el proyecto para la 26/27. Ahora bien, el Tenerife no le ha despedido, ni tampoco el charrúa ha cerrado públicamente su etapa en la Isla (como sí hizo Cris Montes, por ejemplo). En este caso, todas las partes juegan sus cartas. Lo hacen desde la convicción de que el delantero uruguayo no formará parte del equipo isleño para el ejercicio que viene, pero también conscientes de que su contrato (vigente hasta 2028)puede convertirle en carne de traspaso.

Sus intenciones

Mientras el entorno del jugador asegura que se presentará al comienzo de la pretemporada el día 8 de julio, ni Gastón ni el Tenerife han ejecutado las cláusulas unilaterales de ruptura a las que podrían acogerse de forma voluntaria. Si Guill no ha roto amarras con Valles todavía es porque ha detectado que hay varios equipos haciendo cola para ficharle. Así pues, le conviene mantenerlo en nómina y convertir su salida en una operación ventajosa. Es decir, que el club blanquiazul podría recuperar la inversión que hizo en el mes de enero –cuando pagó la cláusula de rescisión a Unionistas– y, de paso, conseguir que la transacción le permita ganar margen salarial en la ardua misión de construir para el proyecto futuro una plantilla de garantías.

Gastón no le vale a Cervera para Segunda División, pero sus notables guarismos en Primera RFEF–hizo goles con Unionistas y con el Tenerife– hacen del suramericano una pieza apetecible para muchos equipos recién caídos a la competición de bronce o otros que se quedarán en ella para intentar el salto a la Hypermotion. Entre los clubes que ya han mostrado interés o han sondeado a Marcelo Tejera, agente de Valles, se ubican como mínimo cuatro –precisan fuentes de su agencia de representación– y entre ellos, algunos de los más potentes y llamados a pujar por el ascenso.

Sus números en Primera RFEF

Sea como fuere, a Gastón no le salió mal el cambio de caballo a mitad del río. Pasar de Unionistas al Tenerife le permitió mejorar su caché, rubricar un ascenso que llevar a su currículo y estar ahora en boca de todos como uno de los hombres más cotizados en el mercado de bronce.

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Entretanto, de las intenciones del Tenerife apenas han trascendido nombres propios, pero sí el inequívoco deseo de fichar gol. En la punta de lanza blanquiazul solo tiene garantizada su continuidad Enric Gallego. Para Fran Sabina es probable una cesión como la que ya se formalizó para Ulloa, que irá rumbo al Lugo; y por Jesús de Miguel se pide traspaso, señal de que tampoco cuenta. Tentado por el Zaragoza, del ariete y segundo máximo artillero de la 25/26 cuelga ya el cartel de prescindible.