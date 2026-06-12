El Tenerife tiene una plantilla en propiedad casi al completo después del ascenso

Después de la reciente ampliación del contrato de Enric Gallego por una temporada –se la había ganado por la conquista de objetivos individuales y colectivos–, quedan pendientes los casos Aitor Sanz y José León, dos de las incógnitas por despejar en el diseño del Tenerife que competirá en Segunda.

La continuidad o la retirada del capitán está siendo uno de los asuntos principales de esta postemporada. Aitor sabe que podrá seguir si así lo desea. Álvaro Cervera cuenta con él. Precisamente, ahí reside la duda, en saber si el centrocampista, de 41 años –cumple en septiembre–, dará el paso de alargar su carrera una campaña más, que sería la decimocuarta en el Tenerife. La decisión del futbolista ya está tomada y no debería tardar mucho en hacerse pública.

José León, otro de los veteranos del vestuario –llegó en el verano de 2021–, también tiene contrato hasta el 30 de junio de este año. Su renovación se había dado por hecha. No hace mucho, todavía con la competición regular de Primera RFEFen marcha, el defensa madrileño afirmó que las negociaciones con el club estaban avanzadas.

No son los únicos que tienen un compromiso laboral hasta fin de mes. Es lo que firmaron en el verano de 2025 Javi Pérez, Cris Montes y Facundo Agüero. En realidad, dieron el visto bueno a un uno más uno, es decir, una campaña con opción a otra si el equipo subía. Pérez fue anunciado como refuerzo a finales de agosto. El centrocampista, con rodaje en Segunda –74 partidos con el Ibiza, Alcorcón y Huesca– , apenas pudo mostrar su nivel, ya que estuvo de baja por una lesión desde finales de octubre y no volvió a tener minutos hasta las dos últimas jornadas de Liga. El salto de categoría del Tenerife le permitirá repetir un año más.

Con Cris Montes y Agüero no está tan claro. El tinerfeño dio a entender que su etapa como blanquiazul había llegado a su fin. Un mensaje publicado en sus redes sociales sonó a despedida. Sus números en la temporada del ascenso llevan a esa conclusión:diez actuaciones, solo cuatro como titular. Algo parecido pasa con Facundo Agüero, el central argentino fichado en verano que tuvo que esperar a enero para ser inscrito.

La de Antal Yaakobishvili es una cuestión aparte. Es el único blanquiazul cedido por otro club, en concreto, por el Girona. Se unió al representativo en el mercado de enero y tendrá que volver a su punto de origen, uno de los equipos descendidos desde Primera.

Estos son los contratos cortos, los que van camino de expirar el 30 de junio, cada uno con sus matices. En el extremo opuesto está Dani Fernández. El canterano fue renovado en abril hasta la Liga 28/29.

Hasta 2028

Luego está el grupo de jugadores con relación laboral con el Tenerife por dos campañas más (2028). Ahí entran Dani Martín, David Rodríguez, César Álvarez, Juanjo Sánchez, Fabricio –renovado a mitad de curso–, Jesús de Miguel, Mahamadou Balde, Fran Sabina, Josep Calavera –salió a préstamo al Hércules en enero– y dos de los tres refuerzos de invierno, Iván Chapela y Gastón Valles.

Hasta 2027

Con un año menos –acaban en 2027– están Anthony Landázuri, Nacho Gil, Gabri de Vuyst, Alassan Gutiérrez –renovado después de sufrir la lesión que le impidió completar la temporada–, Noel López, Maikel Mesa, Ander Zoilo –cedido al Nástic en enero–, Jeremy Jorge, Marc Mateu, Enric Gallego, se supone que Javi Pérez y también Baba Diocou, el extremo senegalés que captó el Tenerife la pasada pretemporada y que, a continuación, enlazó dos salidas a préstamo, hasta febrero en el Arenas, de Primera Federación, y posteriormente al Granada, de Segunda. El club andaluz optó por no ejercer la opción de compra que tenía.

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A falta de saber qué hará Aitor Sanz y qué pasará con José León, entre otros asuntos pendientes, el Tenerife tendrá que dar salida a algunos de sus jugadores con contrato para poder reforzar al equipo. Queda claro que no todos tendrán sitio en la futura plantilla.