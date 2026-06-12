Protagonista
Enric Gallego: «Tener continuidad me ha permitido hacer números»
El futbolista agradece la confianza de Álvaro Cervera y considera que el liderazgo asumido por el entrenador fue una de las claves del ascenso
Enric Gallego destila entusiasmo. El máximo goleador del CD Tenerife 2025/26 compareció ayer tras ratificarse su renovación por objetivos y, por consiguiente, su continuidad en el proyecto del representativo en el año de su regreso al fútbol profesional. «Es verdad que va a ser el sexto año y vine con la intención de estar solo dos», explicó el barcelonés, satisfecho de seguir estirando su carrera profesional y hacerlo en un sitio donde se siente como en casa. «Estoy muy feliz, muy a gusto; y mi familia también, así que todos contentos», verbalizó en los medios oficiales del club.
Gallego empezó por poner el acento en la proeza lograda por el Tenerife con su ascenso exprés. «Es muy difícil lo que hemos hecho: subir un mes antes de que acabase la competición. Hay que darle valor. Se hicieron las cosas muy bien, con la intención de estar arriba desde el principio; hay también otros clubes que hacen sus plantillas con el mismo objetivos, y luego se demuestra lo mucho que cuesta», adujo en referencia velada a otros muchos equipos que partían con idéntica intención, pero se quedaron por el camino.
Para Enric, fueron dos las grandes claves del éxito coral del Tenerife. «Desde que llegó el míster lo hizo con las ideas muy claras. Uno de los pilares más importantes ha sido ese; y el otra, el grupo, que ha sido espectacular. Se sentía desde el principio que éramos una familia, una plantilla sana y que iba a conseguir su propósito, que era devolver al Tenerife adonde se merece», indicó.
Sobre su papel preponderante en el éxito coral del equipo, se mostró orgulloso por sus goles y su trabajo : «He intentado aportar mi granito de arena en todo lo que he podido; he tenido la suerte de que el míster ha confiado en mí y no he tenido lesiones, así que he disfrutado de una continuidad que me ha permitido hacer números».
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