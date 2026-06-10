Vuelve el derbi CD Tenerife-UD Las Palmas: el equipo amarillo se queda en Segunda División

Vuelve el derbi canario por antonomasia. La próxima temporada en Segunda División traerá consigo la reedición del gran clásico regional entre CD Tenerife y UD Las Palmas, una vez se disiparon anoche las opciones de ascenso para el cuadro amarillo, que vio frustrado su intento de remontada frente al Málaga en La Rosaleda.

De este modo, habrá dos grandes duelos regionales en la próxima Hypermotion: el asturiano, tras consumarse la caída del Real Oviedo; y el canario, que durante el curso pasado no se dio por la ausencia del Tenerife en categoría profesional.

Los grandes emblemas del fútbol canario se han enfrentado en un total de 71 oportunidades en partido oficial, la mayoría de ellas en Segunda División. La rivalidad entre ambos comenzó en la década de los años cincuenta del siglo pasado. El último antecedente entre ambos representativos se produjo en el marco de la Copa del Rey, con triunfo blanquiazul por 2-0 y con Asier Garitano a los mandos del cuadro tinerfeñista.

De momento, la Segunda División 26/27 tiene a 19 equipos confirmados:

Real Oviedo

Sporting de Gijón

CD Castellón

Ceuta

Albacete Balompié

Girona FC

CD Eldense

Cádiz CF

Granada CF

Real Sociedad B

SDEibar

Real Valladolid

Burgos CF

Andorra

CD Leganés

Córdoba CF

RCD Mallorca

UD Las Palmas

CD Tenerife

Partidazo en Málaga

El Málaga sufrió para superar su semifinal contra la Unión Deportiva, que se adelantó pronto por mediación de Jesé (2'), quien aprovechó un desajuste local para devolver las tablas a la eliminatoria.

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En la segunda mitad, el gol de Joaquín dio alas a La Rosaleda y llevó en volandas al cuadro boquerón hacia la finalísima, que disputará contra el favorito Almería. Un equipo andaluz volará con rumbo a Primera y el otro se quedará en la Hypermotion.