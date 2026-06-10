¿Cuánto cobrarán los futbolistas del CD Tenerife? El salario mínimo crece en Segunda

A todas las vicisitudes a las que se enfrenta el CD Tenerife en su regreso al fútbol profesional, hay una de la que apenas se habla. Esta próxima temporada, el salario mínimo en Segunda División se eleva a los 98.000 euros brutos por temporada, una cantidad que poco tiene que ver con los 25.000 que se pagaban en la competición de bronce del fútbol nacional a los jugadores con menor caché. En otra dimensión seguirán un año más los jugadores de Primera, con retribuciones nunca inferiores a los 195.000 por año.

Para poder hacer una comparativa con el salario de los jugadores profesionales y el que tiene cualquier otro profesional de otro ámbito, la retribución mensual sería de unos 7.000 euros al mes. No obstante, los futbolistas no cobran como lo haría cualquier otro empleado por cuenta ajena. La mayoría de clubes acostumbran a abonarles el grueso de sus emolumentos al cierre de cada temporada: es decir, hay un pago mensual, sí, pero la mayor parte de su salario se les paga cuando acaba cada curso oficial. El salario en Segunda División se ha disparado en los últimos años.

Nada que ver los casi 100.000 euros que percibirán como mínimo los jugadores del Tenerife y de los otros 21 equipos de la Hypermotion con los 77.500 que estaban fijados como límite –por abajo– entre los años 2016 a 2022. Hace cuatro temporadas, los acuerdos entre el sindicato de futbolistas y la patronal fueron incrementando el colchón para los profesionales del balón. Además, se han fijado bonificaciones por antigüedad.

La mayoría de los contratos van in crescendo en función de los años que un mismo futbolista va sumando bajo disciplina de su club. También es moneda común introducir pluses por objetivos, ya fuesen colectivos o individuales; o renovación por objetivos, como la que acaba de anunciarse para Enric Gallego en el representativo. Otra novedad reciente es que los jugadores podrán recibir indemnizaciones de hasta 200.000 euros por lesiones graves que acarren su incapacitación para la práctica del deporte profesional.

El Tenerife se encontrará con una dimensión diferente a la de su última vez en la Hypermotion. En la 24/25, el salario mínimo era de 95.500 brutos por año. El incremento ronda el 3%y además, de algún modo es una referencia que afecta también al sueldo medio de toda la plantilla. En la Hypermotion, según las consultas realizadas por EL DÍA entre profesionales del sector, lo normal es cobrar entre 150.000 y 200.000 euros, bonus aparte.

Y otros dos detalles de interés: este año, el coste del filial computa para el techo de gasto que LaLiga le fija al Tenerife, que durante el curso pasado tuvo menos ingresos, pero también mayor libertad para configurar la plantilla del B en Segunda RFEF. Por otro lado, el club habrá de pagar por aquellos jugadores a los que se les dé el alta por primera vez. Gastos por todas partes.

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Por qué no hay fichajes todavía

Mientras crece la impaciencia entre los aficionados, que apenas han recibido noticias del área deportiva desde el pasado 1 de mayo, día en que se abrochó el ascenso, desde el Tenerife llaman a la calma y aseguran que están posicionándose por sus primeras opciones de mercado, esto es, los futbolistas preferidos para cada demarcación. El club ha de hacer muchos movimientos –ahora se prorizan las salidas– y además no tiene un límite salarial elevado, de modo que prefiere agudizar el ingenio, esperar por determinados descartes que ahora mismo no ven claro venir y, lo más importante, no precipitarse. El paisaje es muy diferente al del curso pasado, cuando era el representativo el que podía y debía llevar la iniciativa en Primera RFEF.