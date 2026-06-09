Reacciones en el CD Tenerife a la renovación de Enric Gallego

Enric Gallego Puigsech (Barcelona, 1986) llegará a los 40 años como futbolista del CDTenerife. En agosto, el ariete catalán comenzará su sexta temporada consecutiva al servicio del equipo blanquiazul, al que llegó de la mano de Juan Carlos Cordero y que ha ido renovando mucho más tiempo del inicialmente previsto. Ya el pasado verano hubo mucha controversia respecto a su continuidad, que se materializó por decisión de Álvaro Cervera y tras una larga negociación en la que se implicó personalmente el máximo accionista de la sociedad anónima, Rayco García. Por aquel entonces, el agente del atacante logró incluir una cláusula de prórroga automática de la relación entre las partes. Hacía falta que Gallego cumpliese una serie de objetivos –uno de ellos era colectivo, el ascenso– y así quedaría ligado a la institución insular por una temporada más.

El dorsal 19 blanquiazul se ha erigido en la mayor fuente de goles del equipo, con tantos goles como el número que lleva en la parte trasera de su camiseta. Durante este curso ha sido el segundo capitán del Tenerife y ahora podría subir un peldaño más en el escalafón si se confirma la retirada de Aitor Sanz, quien sigue sin pronunciarse respecto a su futuro. Su decisión final debería conocerse estos días, una vez que ya desde su entorno aseguranque la determinación está tomada y ya es irrevocable.

En cuanto a Enric, su permanencia bajo las órdenes de Álvaro Cervera le permitirá engrosar su lista de aciertos y adelantar puestos en la clasificación histórica de máximos artilleros del club a lo largo de sus 103 años de vida. Gallego ya suma 55 goles, el último de ellos anotado en el partido que sirvió para cerrar la etapa exprés del representativo en Primera RFEF. En agosto, el de Bon Pastor volverá a competir en la Hypermotion.

Secreto a voces

Aunque su renovación era un secreto a voces, la comunicación efectuada por el club a primera hora de la tarde suscitó un sinfín de reacciones de aficionados en las redes sociales. Ytambién la de otro de los capitanes del primer equipo, el canterano David Rodríguez, que se limitó a responder con dos palabras:«El mejor».

Una vez conseguido el codiciado cambio de categoría y el consiguiente regreso del club a categoría profesional, Enric Gallego había confesado estar muy feliz con su aportación. «Un delantero siempre vive del gol y, aunque aporta otras cosas, al final se le valora por las veces que ve portería;cuantas más, mejor», sugirió. Entonces, ya dejó muy claro que quería seguir en el Tenerife y que se veía con fuerzas para prorrogar su singladura en el club por un año más. De paso, agradecía a Cervera todos los cuidados que le ha dispensado en esta temporada.

«El míster siempre ha intentado cuidarme a nivel de minutos, supongo que para evitar riesgos innecesariso de lesión durante toda la temporada. Yo trabajo cada día para estar en las mejores condiciones posibles y me siento bien físicamente, como para continuar por más tiempo», enunciaba Gallego, exultante el día de la celebración del ascenso a los pies del Cabildo, donde ratificó que una de las claves para subir había sido «la excelente comunión y familia que se había generado» de puertas adentro.

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Para Cervera, es crucial tener un vestuario «liderado por jugadores como Enric, que conocen la idiosincrasia del club y saben gestionar las emociones que hay a lo largo de una temporada tan larga y exigente como será la próxima». Para Gallego Puigsech, será la sexta al servicio del gol. n