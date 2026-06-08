La competición empezará para el CD Tenerife entre el 14 y el 16 de agosto

Las competiciones organizadas por LaLiga, es decir, los dos primeras categorías nacionales, abrirán sus calendarios de la temporada 26/27 el fin de semana del 15 y 16 de agosto. No es lo que quería el sindicato de los futbolistas (AFE), que había recomendado otra fecha más tardía, el 23 del mismo mes, para que el comienzo del curso no estuviera tan cerca del final del Mundial, cuyo último encuentro se disputará el domingo 19 de julio.

AFE también había solicitado que el calendario de Segunda División, con el Tenerife como uno de sus 22 participantes, se comprimiera con jornadas intersemanales para poder acortar su duración. Pero esta petición tampoco llegó a prosperar después de una resolución arbitral definida este lunes.

Las fechas de la promoción

LaLiga ya había diseñado una hoja de ruta para que la Segunda División emprendiera la marcha el 15 o 16 de agosto –también el viernes 14–, para completar el calendario el 6 de junio –42ª jornada– y para encajar las eliminatorias de ascenso entre el 9 y el 20 de junio de 2027. En cambio, AFE propuso el cierre del calendario regular para el 30 de mayo y otras fechas para el playoff que da acceso a Primera División, los días 6 y 9 para las semifinales y 13 y 20 para la final.

La falta de entendimiento entre LaLiga y AFE se tuvo que solucionar a golpe de convenio y con la participación de un juez arbitral, que optó por inclinarse del lado de la patronal argumentando que las propuestas de LaLiga sí se ajustaban a derecho y no ponían en riesgo la salud de los deportistas, que es una de las cuestiones que preocupan al sindicato de jugadores.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aprovechó esta resolución para insistir en que el calendario "permitirá un balance necesario entre la protección de la salud de los futbolistas y la estabilidad de la competición". De paso, negó en rotundo que el organismo que preside se maneje únicamente por intereses comerciales, que es justo lo que había denunciado AFE, que llegó a mantener tres reuniones con LaLiga en busca de un entendimiento que no se produjo sin la intervención de un árbitro. En esa línea, Tebas aseguró que nadie incumplirá los tiempos de vacaciones establecidos, ni siquiera en el caso de los internacionales que alcancen las últimas eliminatorias del Mundial con sus selecciones, si hay alguno. En todo caso, LaLiga dará el visto bueno al aplazamiento de determinados partidos de la primera jornada que reúnan a futbolistas que lleguen lejos en la cita que se jugará desde el jueves en Canadá, Estados Unidos y México.

En cuanto a la Segunda División, remarcó que el calendario planteado servirá para darle "importancia y relevancia" a LaLiga Hypermotion, con el momento cumbre de los cruces para ascender como principal aliciente una vez resueltos los campeonatos de Primera y de la categoría de plata. De hecho, aseguró que la "expectación" generada por los enfrentamientos de playoff que están protagonizando el Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón está teniendo un claro reflejo en la audiencia televisiva de estos días.

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