La oferta que podría llevar a De Miguel del CD Tenerife al Real Zaragoza

El recién descendido Real Zaragoza se perfila como el destino de dos futbolistas que no tienen fácil encaje en el CD Tenerife de la próxima temporada. En su afán por seguir los pasos del representativo y recuperar la plaza perdida por la vía rápida, el cuadro maño se ha fijado en dos de los arietes que han sido protagonistas en el ascenso isleño. Por un lado, el goleador Jesús de Miguel, uno de los grandes artilleros de la primera vuelta del campeonato en el conjunto de Álvaro Cervera; y por el otro, el también delantero Gastón Valles, que arribó a la Isla en el mercado de invierno proveniente del Unionistas. A De Miguel, según ha trascendido tras las primeras conversaciones, el cuadro peninsular iguala las cifras que percibe actualmente y además le daría un año más.

Por ambos futbolistas, el CD Tenerife pagó traspaso. Por Demi, unos 150.000 euros que abonó al Castellón en verano;y por Valles, el montante de su cláusula de rescisión para conseguir que pudiera salir de Salamanca cuando la liga llegaba a su ecuador. Ambas transacciones le salieron de perlas al Tenerife, sobre todo la primera, pero los guarismos de ambos atacantes no invitan a quedárselos en plantilla ni a pensar que puedan ser elementos esenciales en un proyecto en Segunda. Además, en el caso del madrileño, se le fue apagando la estrella en la segunda mitad del torneo y sus prestaciones fueron decrecientes.

Diferencias

Las situaciones de los dos delanteros son bien diferentes. Por De Miguel, el Tenerife tiene claro que pedirá un traspaso. De este modo, la operación de arrimarlo a sus filas le habría salido redonda:no solo ofreció un buen número de goles para abrochar el objetivo del ascenso a Segunda; es que ahora también podría dejar dinero en caja. En cuanto a Gastón, existe una cláusula liberatoria a final de esta campaña, así que tanto el Tenerife como el propio ariete charrúa podrían optar por separar sus caminos. Desde el entorno del jugador suramericano revelan que ya cuenta con cuatro o cinco pretendientes, todos ellos de la competición de bronce del fútbol nacional.

Entretanto, desde los despachos del Heliodoro Rodríguez López siguen las gestiones para firmar gol. La intención es sumar dos delanteros que se sumarían a Enric Gallego, que se ganó la renovación de forma automática por objetivos. Todo apunta a que el barcelonés no partiría como titular en el nuevo proyecto, toda vez que el club aspira a invertir en esta parcela más que en ninguna otra. Si hay que hacer un esfuerzo potente, será sobre todo para traer buenos nueves.