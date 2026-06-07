Las claves de junio para el CD Tenerife: la presentación de los abonos es inminente

El mes de junio encierra muchas de las claves que plantea la próxima temporada para el CD Tenerife, que volverá al fútbol profesional en un tiempo récord después del amargo desenlace del curso 2024/25, donde se dieron todos los condicionantes para su caída a los infiernos. Restablecidas sus constantes vitales, el representativo se prepara para presentar sus abonos a corto plazo, resolver algunas salidas urgentes, dar carpetazo al desagradable caso Maikel Mesa, clarificar el porvenir profesional de su primer capitán y, aunque ya se conoce, oficializar su divorcio de Hummel y presentar las equipaciones que lucirán de la mano de la firma italiana Macron.

Abonos

El consejo de administración se reunió el pasado jueves. Ya está aprobado el plan para fidelizar al mayor número posible de aficionados para la venidera campaña en la Hypermotion. Felipe Miñambres ya ha verbalizado que le gustaría estar entre los 14.000 y 17.000 abonados. Y luego, evidentemente conseguir que vayan y ocupen sus asientos de forma asidua durante toda la temporada. Según explica el dirigente astorgano, durante este último año en Primera RFEF fue obvio y notorio que muchos de los socios blanquiazules se apuntaron al proyecto, pero en varias ocasiones dejaron huérfanas sus butacas. La creatividad y el lema para la campaña ya están listos. El verano anterior, el club apostó por escenificar la temporada como «una brega», en clara alusión al deporte vernáculo.

Salidas

Acabado el curso anterior, el director deportivo de la institución insular empezó el tradicional carrusel de reuniones con aquellos futbolistas que tienen contrato en vigor, pero que no cuentan. Uno de los primeros en despedirse del club fue Cris Montes, que lo hizo con una publicación en su perfil en Instagram. No hay noticias de Agüero en sus redes, si bien tampoco continuará. Ahora bien, hay situaciones espinosas. La que más, la de Maikel Mesa, con contrato en vigor y en el centro de la diana por el desagradable incidente que protagonizó hace una semana en La Laguna.

Caso Maikel

Todos los caminos conducen a un «arreglo» con el centrocampista lagunero, tal y como así dejó entrever Álvaro Cervera en su última aparición pública. Si bien el club ya no contaba con Mesa porque no le ve encaje en su proyecto deportivo, de puertas adentro tienen muy claro que no pueden consentir que su vinculación con el equipo vaya más allá del 8 de julio, día en que los futbolistas han de personarse en la Isla para iniciar el periodo de pretemporada. Lo natural es que en breve pueda anunciarse la salida de Maikel a través de un acuerdo económico entre las partes. De momento, no ha habido ni una línea por parte del club para referirse a la delicada situación del jugador, que vive horas bajas. El único portavoz cualificado del Tenerife que ha tomado la palabra es Cervera, pero para verbalizar en voz alta su deseo de que todo se solucione «de la mejor manera».

Calendario estival

El club ha tenido ya alguna toma de contacto con aquellos equipos a los que prevé medirse durante un verano exigente, pero muy condicionado por el Mundial, que ralentiza el mercado e incluso podría traer consigo un comienzo tardío de la competición liguera (la AFE pretende llevarlo al 22 de agosto, y no al 15). Cádiz y Johor aparecen como posibles contrincantes del Tenerife si se respetan los acuerdos cerrados a este respecto. Además, ha habido una conversación con el CD Marino para ratificar que el club hará su habitual visita al Antonio Domínguez de Los Cristianos. Falta por clarificar en qué fecha.

Capitán

La esperada comunicación sobre el porvenir profesional de un emblema como Aitor Sanz (más de 400 partidos oficiales con el Tenerife)se ha retrasado más de la cuenta. Muchos aficionados esperaban conocer su destino antes del último partido de la temporada en el Heliodoro, para así honrarle como se merecía en caso de retirada definitiva. Yesa parece ser su determinación final si se atiende a las declaraciones hechas recientemente por Carlos Ruiz o Álvaro Cervera. En todo caso, será el jugador quien tenga la última palabra y el derecho a expresar los términos de su decisión.

Las camisetas

De las equipaciones de la próxima campaña se conocen los colores y algunos matices relevantes, como que seguirá la vinculación con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) aunque no sea con el distintivo rosa. La tercera camiseta pasa al verde con el propósito de incrementar las ventas. Hace solo unos días, Felipe Miñambres apuntaba en una intervención pública que las cifras en la tienda oficial han crecido. Y la idea es que lo sigan haciendo a lo largo del ejercicio que viene.

El almanaque oficial

Para cuando el día 30 se revele el calendario –condicionado y, en principio, sin la imperiosa necesidad de empezar la liga a domicilio como sí ha ocurrido en años pretéritos–, se supone que el Tenerife tendrá ya anunciado algún fichaje y varias desvinculaciones, pues de momento casi toda la carga de trabajo se centra en la operación salida. Las próximas semanas también permitirán conocer la identidad de los 22 clubes que compondrán la Hypermotion. Ysi habrá derbi contra la Unión Deportiva Las Palmas. n