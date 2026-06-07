Cervera, premiado por el colectivo de entrenadores

Final en alto para Álvaro Cervera en una temporada perfecta. El reconocimiento del colectivo al que pertenece como profesional. La segunda edición de la gala de los Premios Banquillo de Oro, organizada por el Comité de Entrenadores de la Real Federación Española y celebrada ayer en Madrid, tuvo al míster del Tenerife como uno de los protagonistas. Subió al escenario para recibir la distinción al mejor técnico del Grupo 1 de Primera RFEF, el conquistado por los blanquiazules para ascender a Segunda División por la vía directa.

Entre los invitados y premiados, el artífice de la brillante campaña del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez –ya firmó para dirigir al Villarreal–, o el preparador del campeón de Segunda, José Alberto López, que viaja a Primera con el Racing. Pero también Claudio Barragán, el espejo del Tenerife en el Grupo 2 de Primera RFEF. En su caso, como jefe del Eldense.

En otras categorías, Arturo Ruiz, de la Real Sociedad femenina, se llevó el galardón correspondiente a la Liga F; y Manuel Pablo (Deportivo Fabril), Ramsés Gil (Real Unión), Natxo González (Sant Andreu), David Rocha (Extremadura) y Guille Fernández (Majadahonda) destacaron en los cinco grupos de la Segunda RFEF.

Y para que no quedara nadie fuera, el Comité de Entrenadores también repartió trofeos en la modalidad de fútbol sala y no se olvidó de Luis Enrique Martínez, ganador de la Ligue 1 y de la Champions con el PSG; Pere Romeu, técnico del Barcelona femenino que lo ganó todo esta temporada, incluyendo la máxima competición continental; Unai Emery, el dominador de la Liga Europa, esta vez con el Aston Villa; ni de Álvaro López, el entrenador del Real Madrid juvenil que levantó la copa de la Liga de Campeones 2025/26.

Cervera estuvo con su gremio en un gala que sirvió para echar el cierre al curso, todavía con los coletazos de las diferentes competiciones a modo de unas fases de ascenso que el Tenerife no necesitó tener en cuenta gracias a su brillante trayectoria, culminada el 1 de mayo con la certificación de su regreso a Segunda después de un año ausente. Ese día, justo antes del triunfo sobre el Barakaldo en el Heliodoro Rodríguez López, la derrota del Celta Fortuna ante el Osasuna Promesas puso a los tinerfeños fuera del alcance del resto. El equipo de Álvaro, que es el entrenador con más partidos dirigidos del Tenerife (174, por los 160 del segundo, José Luis Oltra), finalizó la temporada con 76 puntos sumados gracias a 22 victorias y diez empates en 38 jornadas. Cervera seguirá en el cargo tras el descanso estival. Guiará al representativo en LaLiga Hypermotion.