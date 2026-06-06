Primera reacción del CD Tenerife al caso Maikel Mesa

Primera reacción de Álvaro Cervera sobre el caso Maikel Mesa. El entrenador del CD Tenerife quiso ser prudente, marcó cierta distancia y verbalizó públicamente su deseo de que la desagradable situación protagonizada por el centrocampista «se arregle de la mejor manera posible». El míster no contaba con el jugador isleño para el curso 26/27, pero ahora su reciente condena tras la celebración de un juicio rápido en La Laguna –ocho meses de prisión por atentado y dos más por lesiones– debe precipitar su desvinculación.

«Estoy lejos, no lo he visto y es un poco lo que leo. Ojalá todo se pueda arreglar de la mejor manera posible, estamos a la expectativa», completó el jefe del banquillo insular.

Cervera hizo estas manifestaciones en Madrid, después de ser galardonado por mejor entrenador de su grupo en la ya concluida temporada del ascenso. «El lugar que mereces es el que tú te ganas sobre el terreno de juego, pero el fútbol profesional sí es el lugar que al Tenerife le corresponde por historia, club y entidad. Hemos hecho una temporada con merecimientos para volver a Segunda. Seguramente, si bajamos en su día también fue por no hacer las cosas como debíamos, pero la categoría está recuperada y debemos estar contentos por ello», apuntó.

Álvaro Cervera. / E. D.

«¿Qué siento por el premio? Nosotros somos la cabeza visible de un club para lo bueno y para lo malo. Cuando perdemos, somos los primeros que salimos; cuando ganamos, se nos da este tipo de reconocimientos. Estoy muy agradecido. Pero es una labor grande y de mucha gente la que está detrás: staff técnico, jugadores, club... Se lo dedico a la familia, porque con ellos nunca pierdes. Es bonito estar acompañado en estos momentos», fue otro de sus mensajes.

Galardón en Madrid

Cervera se refirió también a la planificación del equipo blanquiazul con vistas a su regreso a la Hypermotion. «Arranca una nueva temporada, ahora empieza lo bueno. El club se mueve, ahora esto se mueve mucho y el entrenador es una figura que oye, escucha, opina... pero es el club el que se pone en movimiento con las posibilidades que hay. Cada vez somos más gente en el mercado mirando jugadores, cada vez hay más equipos haciendo gestiones. Y hay que acertar. Es una etapa dura, pero lo que pase de aquí al final va a depender mucho de esta época, de tiempo en el que hay muchos movimientos».