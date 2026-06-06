El Cabildo asegura que la transformación del Heliodoro será realidad en tres temporadas

Antes de 2030. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, considera que la «transformación» del Heliodoro RodríguezLópez ya será muy notoria al cabo de las próximas tres temporadas, un margen temporal que considera razonable para un lavado de cara casi total en la instalación más señera del mapa de la capital. «La gran transformación va a ser una realidad en solo tres años. Es lo que contemplan la primera y segunda fase del plan director.

Lo demás, el largo plazo, ya depende de la decisión que se tome con respecto a la permanencia en el Heliodoro o la salida a un estadio nuevo», explica la dirigente nacionalista en una conversacion con EL DÍA. Frente a la sensación que pudo quedar tras la presentación del pasado miércoles, en la que se apuntó a 2040 como fecha final para la conclusión de las obras, Dávila apunta que la parte nuclear de las obras estará resuelta mucho antes. Asimismo, celebra que el presidente y el máximo accionista de la sociedad anónima hayan quedado satisfechos con la presentación y exposición hecha pública el pasado martes por el Cabildo Insular.

La presidenta subraya que el resultado de algunas obras ya será visible en el transcurso de la próxima campaña, que comenzará en agosto con banquillos nuevos –con capacidad para un mayor número de futbolistas reservas y técnicos auxiliares– y que más adelante, para la segunda mitad de la temporada, ya permitirá el uso de los dos nuevos videomarcadores, que se instalarán en lo alto de las gradas de Popular y Herradura. «Serán de última generación», define Dávila.

Plan Director

«El Plan Director es una hoja de ruta. Ya llevamos 36 proyectos y una inversión de diez millones en una parte de este documento que ya ha visto la luz. Lo que plantea es qué queremos hacer con el Heliodoro», resume. De paso, sugiere que la voluntad compartida con el club es la permanencia por mucho tiempo más en el coliseo santacrucero. «Todos ansiamos quedarnos. Atodos se nos ve el rejo, nos gusta el Heliodoro y le vemos posibilidades futuras, como soterrar la avenida San Sebastián para ampliar la capacidad del Estadio, sin que deje de ser acogedor. Lo que nos han trasladado Rayco y Felipe es que ellos se sienten felices allí. Que se deben hacer cambios para hacerlo más moderno, pero sin perder la esencia ni el calor de la afición», fue otro de sus mensajes.

«Sería mucho más fácil la decisión de dejar el Heliodoro y ponerse a construir en otro lado, pero vamos a conciliar la permanencia en el corazón de Santa Cruz con una reforma a fondo», explica Dávila. De paso, se refiere sin ambages a otro de los epígrafes más relevantes del Plan: las obras para agrandar la capacidad de los graderíos. «La ampliación del aforo va hasta una cifra justa y razonable; es hasta ahí(25.127)donde podemos llegar. Se bajaría el césped, se generarían nuevas butacas en los laterales y desde el club nos dicen que podríamos acercar Popular y también Herradura, de manera que también se ampliaría el número de espectadores por ahí. Pero no vamos más allá porque tampoco es imprescindible. Con 25.000 espectadores, pienso que es suficiente», opina la política de Coalición Canaria (CC).

Para el largo plazo, los responsables del Cabildo dejan otras cuestiones relacionadas con el gran santuario blanquiazules, tales como la reforma del entorno. «Proyectamos generar un espacio con restaurantes, tienda, museo... Cambiarían las zonas aledañas al Heliodoro y lo harían por completo. Eso ya es una transformación urbana de un calado enorme y que requiere de una reforma, de un plan específico para ello», anota.

Noticias relacionadas

Por último, revela que en las conversaciones con Rayco y Felipe les plantearon ir más allá. «Hay cuestiones que el club nos ha hecho llegar, como la relativa a la zona de palcos destinados a las empresas, servicios para los jugadores o una mejor comunicación interna entre las diferentes zonas del Heliodoro».