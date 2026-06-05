El CD Tenerife hace oficial la desvinculación de Carlos Ruiz como director de la base

Ya es oficial. Carlos Ruiz Aránega no forma parte el CDTenerife. El que fuera jugador de la plantilla blanquiazul desde junio de 2013 al final de la temporada 22/23 y director del área de fútbol base del club a partir de 2025, ha puesto fin a su relación laboral con el representativo, tal como cuenta la entidad deportiva en un comunicado. "Esta decisión ha sido de carácter estrictamente personal, respetando la voluntad de una de las figuras más emblemáticas de la historia reciente del club", especifica el Tenerife.

En unas declaraciones publicadas por los canales de comunicación del club, Carlos da algunos detalles. "Ha llegado el momento de despedirme de forma definitiva. Tuve una despedida como futbolista, ahora estaba desarrollando otras labores y, al final, me ha sido imposible compaginar mi vida familiar con la profesión y, siendo honesto, he decidido dar un paso al lado", explica el granadino. "Soy padre de una niña y un niño y mi idea es estar cerca de ellos. Desarrollar una profesión como la dirección de una cantera requiere mucha dedicación y uno no llega a lo otro que considera importante, que es la familia", continúa.

Su granito de arena

Carlos describe como «brutal» la experiencia de haber sido el jefe del área de fútbol base del Tenerife. "He aprendido muchísimo y he dado lo mejor", afirma sin pasar por alto que también ha "disfrutado mucho" en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. "Espero haber aportado mi granito de arena", añade Carlos Ruiz.

A falta de la confirmación del club, el sustituto será Juanjo San Román, un profesional con experiencia en la base del Atlético de Madrid, Alcorcón o Al Wahda, de Emiratos Árabes.