Maikel Mesa, jugador del CD Tenerife, prestará declaración en la Comisaría de la Policía Nacional de San Cristóbal de La Laguna
El centrocampista del conjunto blanquiazul está siendo investigado por un suceso ocurrido el pasado fin de semana
El jugador del Club Deportivo Tenerife, Maikel Mesa, se ha convertido en el centro de la atención mediática y policial tras verse implicado, supuestamente, en unos incidentes violentos durante el pasado fin de semana. El centrocampista blanquiazul acude a prestar declaración ante la Comisaría de la Policía Nacional de San Cristóbal para esclarecer su participación en los hechos.
Según las primeras informaciones sobre el caso que ha podido obtener EL DÍA/La Opinión de Tenerife, el futbolista tinerfeño está siendo supuestamente investigado por un delito de lesiones. Los hechos bajo el foco policial se desencadenaron en el transcurso de una pelea multitudinaria ocurrida en la isla entre la noche del sábado y la madrugada del pasado domingo, donde tuvo que intervenir la Policía Local de La Laguna.
Citado a declarar sin detención previa
La situación jurídica actual de Maikel Mesa es estrictamente la de investigado. El jugador del representativo canario no llegó a estar detenido en ningún momento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras la reyerta, por lo que su comparecencia en las dependencias de San Cristóbal responde a una citación oficial para aportar su testimonio y defenderse de los cargos que se le imputan.
La expectación es máxima a las puertas de la comisaría tinerfeña, donde se espera que los agentes de la Policía Nacional tomen declaración a otros posibles implicados y testigos de la pelea para cerrar el atestado que posteriormente será remitido al juzgado de guardia. Por el momento, el CD Tenerife no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a la situación legal de su futbolista, pero prevé hacerlo condenando cualquier tipo de violencia y respetando los tiempos judiciales.
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