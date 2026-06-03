Presidente
Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife, pide unidad frente a las críticas
El club, dispuesto a asumir las «incomodidades» que pueda suponer este largo periodo de obras en el Rodríguez López
Uno de los momentos más relevantes de la presentación del Plan Director que coordinará las obras en el Heliodoro Rodríguez López fue la intervención del presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, quien realizó una enérgica defensa del proyecto presentado por el Cabildo.
El dirigente astorgano reconoció que en el consejo de administración del representativo están «encantados» con esta apuesta realizada desde la administración insular. Un día antes, Miñambres había acudido en compañía del máximo accionista de la sociedad anónima, Rayco García, a conocer de primera mano el contenido del documento auspiciado por el Cabildo.
El mandatario tinerfeñista aseguró que seguramente «habrá críticas que bajarán el suflé», pero quiso centrarse en «todo aquello que sí une a todos». En este sentido, subrayó que el plan insular permitirá al representativo estar «mejor que como está ahora». De hecho, el club ha tenido que lidiar con un sinfín de problemas relacionados con la carencia de la infraestructura, hasta el punto de que en varias ocasiones se han infringido las normativas establecidas por LaLiga.
«¿Que tiene sus dificultades? Sí. Yo una vez cuando era fubolista recuerdo que me cambié en el pabellón de al lado, pero lo que prevemos es sin duda un Estadio mucho mejor de lo que tenemos: en el Tenerife estamos muy ilusionados con este proyecto», añadió Felipe, quien insistió en la conveniencia de remar todos en el mismo sentido.
«¿Que habrá críticas? Estoy segurísimo, pero mejor unirnos en el deseo de seguir en Santa Cruz y en nuestra casa, que va a ser mejor, mucho mejor de lo que hay y tenemos ahora», reiteró durante su alocución. Justamente en el día de hoy tendrá lugar el pleno monográfico –a petición del Grupo Socialista– que abordará la reforma integral del Heliodoro en el seno del Cabildo.
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