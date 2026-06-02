Así será el nuevo Heliodoro: un estadio para 25.127 espectadores y una inversión entre 27 y 33 millones de euros

Una inversión de unos 27 millones de euros que podría llegar a los 33, un nuevo aforo para más de 25.000 espectadores y una nueva piel para el Heliodoro Rodríguez López, que experimentará el mayor lavado de cara de su centenaria historia y asumirá la anhelada reforma integral a lo largo de los próximos años, con un horizonte que va incluso más allá de 2040.

Son las líneas maestras del esperado Plan Director presentado por el Cabildo con la presencia de sus dos máximos mandatarios, Rosa Dávila y Lope Afonso, así como por la titular de Deportes de la corporación, Yolanda Moliné. Parece relevante la presencia en el acto de Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife, que de algún modo da así su bendición al ambicioso plan, que contempla hasta 37 contratos diferentes. Algunos de ellos ya se encuentran en fase de ejecución.

Entre las premuras que afronta el propietario de la instalación, reformar a la mayor brevedad posible los vestuarios, así como la instalación de dos videomarcadores que costarán unos 700.000 euros.

Ampliación de aforo. / El Día

El mensaje del Cabildo

Rosa Dávila precisó que se encontraron con "un Heliodoro que se caía a cachos porque el plan era venderlo". Ahora, según dijo, sí existe "una hoja de ruta clara" y, a continuación, un debate abierto sobre la opción de mudarse a un nuevo estadio más adelante. "Pero esa es una decisión que debemos tomar entre todos", añadió la presidenta.´"Creo que al Plan no le falta ambición", sintetizó.

Actuaciones en el entorno previstas en la zona del Heliodoro. / El Día

El vicepresidente de la corporación, Lope Afonso, comparó esta inversión con las realizadas en los estadios de Villarreal o Atlético Osasuna. "No estamos quedándonos atrás en las reformas que, por tamaño de instalación y ciudad, podemos tener como ejemplos", apuntó el dirigente popular.

Yolanda Moliné, titular de Deportes, aseveró que buscan un Heliodoro "accesible" y que cumpla con todas las exigencias que cumpla LaLiga.

"Hemos intentado dar coherencia a las contrataciones: presentamos un marco estratégico que transforma el Heliodoro Rodríguez López en un recinto moderno y adaptado al listón de la alta competición", agregó.

La ilusión de Felipe Miñambres

El presidente del Tenerife, Felipe Miñambres, aseguró que "ir viendo mejoras, como se apreció con la reubicación de los asientos", permite que el club pueda acercarse "a tener un estadio como ya tienen en otras plazas y ciudades".

El dirigente astorgano añadió que, "yendo juntos, las dificultades se solventarán mucho mejor".

"Viendo las diapositivas, uno se ilusiona, pero estamos hablando de un proyecto a largo, o muy largo plazo", fue otro de los mensajes ofrecidos desde la óptica del representativo.

El apoyo del Ayuntamiento

José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, felicitó al Cabildo y a la empresa pública Gestur por este proyecto. Se refirió a la conveniencia de ampliar el número de aparcamientos en la zona "con un estudio de movilidad".

"Esto es justamente lo que el Ayuntamiento llevaba pidiendo hace tiempo: que tuviéramos una hoja de ruta. que se conviertiera en proyectos de obra. Además, ya se está trabajando en lo más inmediato, en lo más urgente, lo que está demandando el club para el corto plazo", enunció.

"Para mí, es una garantía importante, y quiero felicitar al Cabildo por eso, que este documento haya sido trabajado por una empresa pública como Gestur, en la que de alguna manera nos sentimos representados todos", completó el primer edil chicharrero.