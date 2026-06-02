El CD Tenerife jugará en un renovado Heliodoro Rodríguez López en 2040 ante más de 25.000 espectadores

Los futuros jugadores del CD Tenerife y su afición disfrutarán de un estadio totalmente renovado en 2040. Un ambicioso proyecto que se desgrana en el Plan Director del Heliodoro Rodríguez López, que fue presentado este martes y en el que se plantea, con una inversión que puede llegar hasta los 33 millones de euros, una reforma integral del estadio, que albergará a más de 25.000 personas.

Una malla envolvente que cubrirá toda la fachada, renovación de vestuarios -en la que se incluyen espacios para taquillas, fisioterapia, gimnasio y zona húmeda-, nuevos banquillos, protección del césped y una nueva sala de prensa, entre otros, son algunos de los cambios que plantean en la renovación del estadio que ha hecho disfrutar y sufrir a partes iguales a los aficionados durante sus más de 100 años de vida. Y, uno de los más importantes, la tan esperada ampliación de aforo hasta cubrir los 25.127 espectadores.

Así será el nuevo estadio Heliodoro Rodríguez López / El Día

Otras mejoras

El cambio de asientos, las reformas en el hormigón estructural, la modernización las redes de electricidad y fontanería, la rehabilitación de la marquesina, la construcción de un pararrayos, la implantación de nuevos sistemas contra incendios y la instalación de videomarcadores de gran formato son otras de las mejoras que convertirán al Heliodoro en una infraestructura deportiva de primer nivel y que ya se encuentran en marcha.

Cuatro fases

La renovación del Heliodoro Rodríguez López está prevista en cuatro fases, con una duración de unos cinco años cada una de ellas:

La primera fase de ellas ya se encuentra en ejecución y corresponde con mejorar las condiciones del mismo y adecuar las instalaciones a las prácticas que se están llevando a cabo.

de ellas ya se encuentra en ejecución y corresponde con mejorar las condiciones del mismo y adecuar las instalaciones a las prácticas que se están llevando a cabo. La segunda fase abarcará el cambio de imagen del Heliodoro, para lo que se ha elegido una malla envolvente de alta resistencia, transpirable y que permitirá la instalación de una tecnología multimedia.

abarcará el cambio de imagen del Heliodoro, para lo que se ha elegido una malla envolvente de alta resistencia, transpirable y que permitirá la instalación de una tecnología multimedia. En la tercera fase se abordarán opciones para el incremento del aforo entre las que se encuentran la depresión del terreno de juego y el aumento de capacidad del graderío.

se abordarán opciones para el entre las que se encuentran la depresión del terreno de juego y el aumento de capacidad del graderío. En la cuarta fase se ejecutarán las obras de adecuación del entorno urbano del estadio.

La presentación de este Plan Director supone un claro avance en uno de los proyectos más esperados en la isla en el ámbito deportivo. Un objetivo a largo plazo que cambiará la imagen del estadio, pero también de ese pedacito de Santa Cruz en el que se ubica.