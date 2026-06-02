El CD Tenerife hizo mejor taquilla en Primera RFEF que en Segunda

Mejor en Primera RFEF que en la Hypermotion. Lo que parecía que iba a ser un curso amargo en el destierro de la categoría de bronce se ha convertido en un espaldarazo para el tinerfeñismo, que recuperó durante la temporada pasada el feliz hábito de la victoria, fijó una plusmarca de puntuación en su centenaria historia, marcó récord de abonados en sus años fuera del fútbol profesional y, lo más sorprendente, batió la facturación en concepto de venta de entradas que en el ejercicio previo había conseguido en la Segunda División.

Esta revelación la hizo el presidente del club, Felipe Miñambres, en su última comparecencia pública. No obstante, habrá que esperar a la publicación de las cuentas anuales –será en noviembre o diciembre– para cuantificar cuál fue exactamente el tirón que tuvo el equipo blanquiazul y cuál fue la recaudación que consiguió con la venta de localidades en taquilla y web. Por lo pronto, es público y notorio que el club colgó el cartel de «No hay billetes» en más de una ocasión. Ocurrió en la Copa del Rey contra el Granada, aunque tal circunstancia no se tradujo luego en un lleno real; y a continuación en el Tenerife-Barakaldo, coincidente con la jornada en la que se rubricó el ascenso el pasado 1 de mayo.

«Hemos tenido una recaudación mayor, la media es mejor que la que se dio en la temporada anterior», cuenta Felipe Miñambres, quien asegura que la temporada ya finalizada ha traído consigo una reconexión del equipo con su masa social. «Las ventas en camisetas y en tienda oficial están también por encima de la campaña anterior. Así que debemos darle un valor a la afición, que no solo se gasta el dinero en el abono, también en otras muchas cosas. Lo que siente la gente, su amor por estos colores, luego repercute en la economía del club», sintetiza Felipe.

Lo que inicialmente se presumía un año de severas dificultades para mantener a la institución a flote se ha saldado con un resultado sobresaliente. «Desde el punto de vista financiero sí que fue una campaña difícil. ¿Qué hemos de hacer ahora? Con vistas al futuro, por ejemplo, que la gente que no va, que le deje el abono a un amigo», aduce Miñambres, quien no tiene en sus esquemas la posibilidad de que se pueda ceder el asiento a través de una plataforma. Apuntan desde el club que activar este mecanismo solo sería aconsejable en caso de que el aforo del Heliodoro se quedase cubierto de forma casi permanente, es decir, casi para todos los partidos. Un escenario que, al menos de momento, no se contempla para la 26/27.

En su última alocución, el presidente se atrevió a fijar el número de afiliados deseado entre los 14.000 y los 17.000, una horquilla amplia y que dependerá de la forma en que cale la campaña ya preparada por el club, y que verá la luz previsiblemente en los próximos días. También tendrá un factor relevante el nombre de los fichajes y la ilusión que pueda suscitar el proyecto. «Con esa cifra de abonados, más la gente que viene de fuera y aquellos que pagan su entrada se puede ver un Heliodoro casi lleno. Pero me gustaría subrayarlo otra vez: los que han pasado por taquilla esta última temporada han sido más de los que venían de forma asidua al campo en Segunda División». Desde esta perspectiva, la venta de abonos y entradas volverá a convertirse en un epígrafe fundamental en las cuentas blanquiazules. Ahora bien, desde un tope salarial muy limitado serás crucial contar con la cantera.

«Debemos cambiar la historia sobre lo que ha sido el Tenerife, que casi nunca ha tenido demasiados canteranos en sus filas. Quitando tal vez algunos años de la década de los setenta. Es difícil, pero debemos ser muchos más. No nos marquemos retos muy difíciles como llenar el once de canteranos. Pero ocurre una cosa: que el chico de cantera tiene un orgullo de pertenencia, ama al club y ama el fútbol. Queremos cambiar el rumbo». Palabra de presidente.