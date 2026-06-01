Los vestuarios del Heliodoro Rodríguez López no son aptos para el inicio de LaLiga del CD Tenerife

Problema a la vista. Los vestuarios del Estadio Heliodoro Rodríguez López incumplen los requisitos mínimos para acoger partidos de Primera y Segunda División, como así ya le ha trasladado el CD Tenerife a los responsables del área de Deportes del Cabildo Insular, propietario de la instalación capitalina.

La reglamentación vigente para encuentros oficiales recoge por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que deben existir en cada estadio «vestuarios independientes para cada equipo y uno separado para los árbitros», y que además todos ellos deben estar equipados con «duchas, lavabos con agua caliente y fría y sanitarios». Asimismo, expone el ente federativo que «debe existir un acceso protegido entre el terreno de juego y la zona de vestuarios (paso cubierto o similar)». Hasta aquí, se supone que todo en orden con la actual fisonomía del Heliodoro.

Es LaLiga la que va más allá de los requisitos básicos y y establece condiciones operativas y de infraestructura esenciales que han de cumplir todos los estadios cuyos clubes militen en categorías profesionales. Entre ellas, que los vestidores deben contar con sistemas adecuados de calefacción, ventilación, climatización, fontanería y saneamiento. Además, debe existir una zona de control antidopaje en el área de vestuarios, también ha de habilitarse una sala de enfermería o asistencia médica próxima a los mismos y tiene que haber conectividad suficiente para cuerpos técnicos, árbitros y personal de competición en la zona de los propios camerinos.

Los clubes de Primera y Segunda deben facilitar la entrada de cámaras a los vestuarios

Por otro lado, LaLiga subraya en su propia reglamentación –vigente desde hace algunos años, pero menos transigente ahora que antes– que los clubes de Primera y Segunda deben facilitar determinadas operaciones audiovisuales vinculadas a las retransmisiones oficiales. Por ejemplo, una cámara autorizada por LaLiga puede acceder al vestuario antes de la llegada de los jugadores para grabar la equipación preparada para el partido. «Nosotros fuimos al Cabildo hace tiempo, hace bastante, a mitad de temporada o incluso antes (a avisar) de que había que mejorar los vestuarios», aseguraba en su última comparecencia pública el presidente del club, Felipe Miñambres.

«Aquí sí que se notan los cien años que tiene la instalación y es necesario cambiar por completo esta zona», explica el exfutbolista y ahora dirigente. Han sido las propias imágenes de las retransmisiones televisivas y las difundidas por los equipos rivales en sus redes sociales las que han revelado las muy notables deficiencias del Heliodoro en sus vestuarios, que parecen propios del fútbol del siglo pasado. Nada que ver con los que disfrutan los equipos que visitan casi cualquier otro campo de la Hypermotion, categoría a la que el representativo volverá el próximo 15 de agosto.

«Ahora hay muchas cosas que nos va a pedir LaLiga y que tenemos que hacer; porque si no, estaremos incumpliendo normativa y al final te acaban llamando la atención, o multando. La realidad es que los vestuarios se han quedado muy atrás», precisa Felipe, quien dijo desconocer –el pasado viernes, en un coloquio organizado por la Asociación de la Prensa– el contenido del Plan Director que el Cabildo piensa presentar en los próximos días. Según ha explicitado el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, se han activado y activarán unos 30 contratos para adecenar el coliseo capitalino. Una de las obras previstas es precisamente la relacionada con la puesta a punto de los vestuarios, donde además se han tenido en cuenta las especificidades del CD Tenerife Femenino, el otro usuario de la instalación.

Actuaciones

Desde el Cabildo aseguran que las obras no se han detenido «ni un momento» desde la llegada del actual grupo de gobierno, que encabeza Rosa Dávila. El próximo paso adelante será la resiembra del césped, que comenzará hoy mismo para que el nuevo tapete está listo para el comienzo de la competición oficial 26/27.

El Cabildo apunta a «una serie de mejoras destinadas a adecuar las gradas y los servicios a las exigencias actuales, garantizando así mayor comodidad y seguridad».