Primeras decisiones sin Carlos Ruiz en el CD Tenerife: Mazinho, Suso, Rayco García...

Recompensa para los que logran objetivos. El CD Tenerife de Rayco García y Felipe Miñambres pretende dar premio a aquellos que se lo merezcan y lo demuestren con resultados, de modo que en las próximas horas procederá a confirmar las renovaciones de Leandro Cabrera, Mazinho, al frente del primer filial blanquiazul; y Suso Santana, quien prorrogará su estancia por un año más en el del Juvenil A, que ha vivido una temporada muy exitosa e intensa.

De este modo, el club apuesta por la estabilidad en sus tres principales banquillos, toda vez que en el del primer equipo continuará Álvaro Cervera tras lograr de forma brillante y por la vía rápida el codiciado ascenso a la Hypermotion. También sus homólogos en los dos siguientes equipos del escalafón han rubricado los propósitos que se les fijaron desde la cúspide del área deportiva. Los dígitos del Bhan sido muy notables, con opciones hasta última hora de pelear por los puestos de privilegio, si bien el gran objetivo era amarrar la permanencia en un año difícil para la institución por motivos obvios y por el efecto arrastre que podía suponer las situación de los mayores.

Cambios

Con un presupuesto muy reducido por culpa de la situación del equipo nodriza del Tenerife, el Bse vio abocado a una importante remodelación y sufrió contratiempos de peso, tales como la lesión grave del prometedor Carlos Álvarez en plena pretemporada. Además, se vio desprovisto del concurso de hombres llamados a ser capitales en sus esquemas como Alberto Ulloa o Fran Sabina, que trabajaron toda la segunda mitad del curso en dinámica de Primera RFEF. Con todo, el filial demostró tener un juego reconocible y fue aunando los puntos suficientes para confirmar su salvación con varias jornadas de margen.

En cuanto al Juvenil A, los resultados hablan por sí solos. El cuadro de Suso Santana ha desplegado un fútbol del que ha podido sentirse orgullosa la afición, que así lo demostró cuando se pidió su auxilio;y además ha brillado con luz propia en las competiciones por eliminatorias, donde su singladura finalizó en las postrimerías de la temporada en unos muy disputados cuartos de final contra el FC Barcelona, al que una muy prometedora camada de futbolistas derrotó en Geneto por 2-0. El pase a la final a cuatro estuvo muy cerca para los de Santana, que rozaron la gloria con la yema de los dedos. La intención del club es dar continuidad al que fuera extremo blanquiazul, de modo que pronto procederán formalizar un nuevo contrato. De momento, la única noticia comunicada oficialmente por el club ha sido la permanencia en el proyecto de Rayco García Hernández, técnico del C, aunque sin determinar cuál será el cometido que tendrá durante el venidero curso 2026/27. En el club tienen fe ciega en las posibilidades de este míster, al que ven con una gran proyección y conocimientos.

Estas decisiones se han tomado desde la cúpula de la institución, una vez ya ha trascendido la desvinculación de Carlos Ruiz.

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La intención del club no es amortizar su plaza, sino reemplazarle con un profesional que estaría ya elegido y que cuenta con la plena confianza del máximo accionista.