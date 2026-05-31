El CD Tenerife y el destino de los equipos ascendidos a Segunda División

La trayectoria de los últimos equipos ascendidos a Segunda División podría servir de pista para saber lo que le espera al CD Tenerife en su regreso a esta categoría después de un temporada ausente. Lo cierto es que hay ejemplos de todo tipo, y se supone que no es lo mismo que suba a LaLiga Hypermotion el Racing, el Deportivo, el Málaga o el Castellón, que lo haga la Cultural y Deportiva Leonesa o el Ceuta, o un filial como la Real Sociedad B, que repetirá el curso que viene. Por muchos motivos, el club tinerfeño encaja más en el perfil de santanderinos, coruñeses y malagueños que el de los otros. El tiempo dirá.

El ejemplo a seguir es ese después de haber dado un paso atrás para coger impulso –no todos lo consiguen–. Sería lo ideal. Solo hay que echar un vistazo a lo sucedido esta campaña en LaLiga Hypermotion para firmarlo. El Racing escapó del tercer nivel en 2022 y, después de dos intentos frustrados –fue séptimo en la 23/24 y semifinalista de la promoción de la 24/25–, consiguió culminar la escalada hacia Primera en la 25/26. Y el Deportivo, más o menos igual. Después de tres ejercicios consecutivos en Primera RFEF, ascendió a Segunda en la 23/24 para pasar un par de años en esta competición y retornar recientemente una Liga que conquistó como campeón en la 99/00. Los de Riazor tuvieron que conformarse con la salvación en la 24/25, pero en la siguiente dieron en la diana, entre otras cosas, al firmar como técnico a Antonio Hidalgo.

Ahora falta saber qué pasará con el Málaga y el Castelón. Este domingo se definirá si participan o no en la promoción. Los andaluces visitarán al descendido Zaragoza y dependen de sí mismos para ser cuartos. El Castellón, sexto y con un punto menos, recibirá en Castalia al también aspirante Eibar.

Nada mal para dos equipos que viviieron algo parecido a lo que le tocó sufrir al Tenerife la temporada pasada. Sin ser uno de los candidatos a pasarlo tan mal, el Málaga cayó a Primera RFEF en 2023. Pero la experiencia fue corta. Subió en el primer intento, no como campeón de grupo, sino como finalista de la promoción. Después de una temporada de adaptación a Hypermotion (16º en la 24/25), se ha movido por la zona alta de la tabla en la 25/26 y lo normal es que compita por ascender en el playoff.

A grandes rasgos, el Castellón calcó ese proceso, aunque con un recorrido previo más largo en Primera RFEF, de tres campañas.

El balance general de las cuatro últimas temporadas

Ahora bien, si se meten a todos los clubes ascendidos a Segunda en el mismo saco, todos los que siguieron ese camino a partir de la campaña 21/22 –la de la creación de la Primera RFEF–, emerge un dato que, cuando menos, invita a tomarse las cosas con cierta prudencia. De 16 equipos, ocho terminaron volviendo a Primera RFEF –el Andorra subió dos veces y descendió una–. Los del Principado se estrenaron en Segunda en la 22/23 pero solo pudieron resistir una campaña más. Bajaron con el mérito de recuperar enseguida la categoría y asegurarse la permanencia en la 25/26. El Andorra será uno de los adversarios del Tenerife.

Tampoco pudieron consolidarse en Segunda División el Villarreal B –está inmerso ahora en la fase de ascenso desde Primera RFEF, con el Zamora como oponente–, el Amorebieta –está en Segunda RFEF y seguirá ahí un curso más–, el Eldense –con efecto rebote–, el Racing de Ferrol –no cumplió esta temporada con su condición de candidato a subir– y la Cultural Leonesa,que es el único de los cuatro ascendidos de la Liga pasada que no consiguió sellar la permanencia –sí lo hicieron el Ceuta, el Andorra y la Real Sociedad B–.

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Dos ascensos seguidos

Para encontrar el último ejemplo de equipo que pudo enlazar dos ascensos y pasó, en su caso, de la desaparecida Segunda B a Primera, hay que fijarse en la trayectoria de un Mallorca que será uno de los visitantes en Liga del Heliodoro Rodríguez López. La escuadra balear jugó en la categoría de bronce en el ejercicio 17/18 y, con Vicente Moreno como entrenador, se proclamó campeón del Grupo 3. En el curso posterior fue quinto en Segunda y disputó un playoff en el que superó al Albacete y al Deportivo, también con Moreno.