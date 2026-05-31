Carlos Ruiz ya no pertenece a la estructura deportiva del CD Tenerife

Carlos Ruiz Aranega ya no forma parte del organigrama del CD Tenerife. Si bien la última versión que habían ofrecido desde el club a los medios de comunicación es que el profesional andaluz se encontraba de baja por paternidad, la realidad es que el de Baza abandona su cargo como director del área de fútbol base, según ha comunicado a sus compañeros durante este mes de mayo. Las fuentes consultadas por EL DÍA aseguran que todas las funciones de Ruiz las desarrolla desde hace largo tiempo un profesional de la casa como es Monsi Brito. De hecho, fue éste último fue quien recibió el preaviso de que el FC Barcelona llamaría al representativo para mostrar interés por uno de sus canteranos más emergentes, Jony Hernández, lo cual ocurrió justo antes del estreno del extremo grancanario con el primer equipo blanquiazul. También otras gestiones capitales en este mismo departamento han sido gestionadas por Brito o por otros cargos relevantes de la parcela deportiva.

Carlos Ruiz fue anunciado por sorpresa en noviembre del año pasado como responsable del área de fútbol base después de que Ayoze García declinara asumir esta función.De este modo, el granadino pasaba a relevar a Sesé Rivero al frente del departamento. No obstante, el peso en las decisiones más relevantes en esta parcela nunca correspondió en la práctica a Ruiz, quien ahora sale del club, según él mismo ha explicado a sus propios compañeros.

Tras un largo tiempo en que este área estuvo bajo el estricto control de Sesé Rivero y su equipo de trabajo, en los últimos tiempos ha habido muchos vaivenes. Durante la etapa de José Miguel Garrido como máximo accionista se apostó por Jony Vega, que ofreció unos resultados notables y tangibles, tales como la incorporación de Loïc Williams –luego fue revendido con una importante plusvalía al Granada–, la renovación de Dani Fernández (ahora importante para el primer equipo)o Manu Montero cuando ambos tenían importantes ofertas para marcharse o el anhelado ascenso del filial a Segunda RFEF, conseguido con éxito en 2024 tras una larga serie de intentos baldíos.

Una vez aterrizaron en el club Rayco García y Ayoze García, ambos determinaron apostar por otra filosofía distinta para el área de cantera, salió Jony y se designó como máximo responsable a Carlos Ruiz, si bien la confección de las plantillas fue realizada mayoritariamente por otros profesionales del club isleño. Ahora, corresponde al Tenerife anunciar los cambios que considere oportunos, si bien para este tipo de informaciones el club siempre ha optado por un perfil bajo. Por poner un ejemplo, el nombramiento de Antonio Porro como consejero delegado nunca llegó a comunicarse oficialmente.

Figura relevante

Ruiz había llegado al Tenerife en 2013 tras pasar por clubes como Granada, Melilla o Ponferradina. Como futbolista completó una etapa muy intensa y estuvo muy cerca de conseguir el ascenso a Primera División por dos veces en las finales perdidas ante Girona y Getafe. Llegó a formar parte del grupo de capitanes e incrustó su nombre entre los jugadores de su demarcación que más partidos oficiales han jugado con el Tenerife. En total, fueron 286 comparencias, en las que anotó 17 goles.

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El club prevé optimizar el funcionamiento del área de cantera, aligerar cargos innecesarios –en su día se optó por prescindr de Toño y Julio Durán– y también reformar otras parcelas, como la médica.