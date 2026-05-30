¿Cuántos rivales superarán al Tenerife en experiencia en Segunda División la próxima temporada?

El 1 de junio de 2025, el Tenerife jugó su último partido de Segunda División. El último de 1.812 de liga regular. Con el descenso a Primera RFEF asumido, ese día se despidió de la categoría de plata sin saber cuánto iba a tardar en volver. La espera fue corta, de solo un año.

Amediados de agosto recuperará su espacio en su hábitat natural, la competición en la que ha participado más veces desde que se estrenó en el circuito nacional en la temporada 53/54. El curso venidero cumplirá 49 en este nivel. Solo habrá un rival más veterano, el Sporting, que finalizó este sábado su participación en LaLiga Hypermotion con la garantía de repetir y convertirse en el más experto de la tabla histórica, con 54 temporadas, una más que un Real Murcia que lleva desde 2014 vagando por Segunda B y Primera Federación y que en la 26/27 tendrá que seguir intentando salir de ese bucle.

La estancia del Tenerife en Segunda ha estado repartida en ocho etapas. La más larga fue la que comenzó en el ejercicio 2012/13, como ahora con Álvaro Cervera en el banquillo tras la conquista de un ascenso de categoría, y terminó en la 24/25, con el mismo entrenador al frente después de que el club le encomendara la misión casi imposible de evitar la caída a Primera RFEF. Fueron doce cursos seguidos que incluyeron dos finales de playoff para subir a Primera (2017 y 2022) y que se interrumpieron con el inesperado descenso de 2025. El récord de permanencia anterior había quedado en las ocho temporadas seguidas iniciadas a raíz del debut del Tenerife en las categorías nacionales, de la 53/54 en adelante y hasta el salto la élite logrado en 1961 con Heriberto Herrera como jefe.

Por contra, el viaje más corto duró apenas dos temporadas. Fue el espacio que transcurrió entre el descenso sufrido en 1999, con el que se puso fin a la exitosa década del club en Primera División –con dos quintos puestos y dos participaciones en la Copa de la UEFA–, y el ascenso conquistado en 2001 en Leganés, con Rafael Benítez en el cargo de entrenador y el gol de Hugo Morales en Leganés como sello de garantía de esa hazaña.

Más victorias que derrotas

El paso del Tenerife por Segunda División deja como medida la disputa de 1.812 partidos, sin contar los diez correspondientes a promociones de ascenso –dos en la temporada 88/89 con el formato antiguo y los ocho de las eliminatorias de 2017 y 2022–. El reparto de resultados sitúa por delante las victorias (659), pero con muy poca diferencia respecto a las derrotas (657). Los empates quedan en el medio (496). O lo que es lo mismo, el Tenerife puntuó en el 68 por ciento de sus partidos.

En la comparación con los otros clubes con un largo recorrido en la categoría de plata, el Tenerife es el que acumula más empates y derrotas, y es el tercero con más triunfos, por detrás del Sporting y del Murcia. También aparece en los primeros puestos de otras clasificaciones, como las de goles a favor (Sporting, Murcia y Tenerife) y en contra (Murcia, Tenerife y Sporting): 2.233 y 2.140 tantos.

Una categoría con huecos libres

Del reducido colectivo de equipos con más de 40 campañas en Segunda División, coincidirán el curso que viene en esta categoría el Sporting, Tenerife, Cádiz (43)y Oviedo (42). Podrían unirse dos más, el Castellón, que tiene opciones de acceder al playoff de ascenso a Primera, y el Sabadell, que está inmerso en las eliminatorias para subir a LaLiga Hypermotion. Los de la Nova Creu Alta perdieron el viernes por 2-0 en el estadio Alfredo Di Stéfano ante el Castilla en el duelo de ida de las semifinales.

De esta promoción de Primera Federaciónpodrían salir dos debutantes en Segunda División, dos equipos sin recorrido en este ámbito, el Celta Fortuna y el Zamora. Los otros aspirantes sí saben lo que es competir en este nivel, es decir, Castilla (ausente desde 2014), Ponferradina (desde 2023), Atlético Madrileño (2000), Europa (1968 )y Villarreal B (2024).

A falta de que se completen las fases de ascenso a Primera y Segunda, el Tenerife ya sabe que tendrá como rivales a los tres procedentes de LaLiga EASports, Mallorca (37 temporadas en Segunda), Girona (24) y Real Oviedo (42), al campeón del Grupo IIde Primera RFEF, el Eldense (7), y a los que continuarán en la Hypermotion:Córdoba (35), Albacete (28), Ceuta (12), Andorra (3), Sporting (53), Granada (36), Real Sociedad B (4), Real Valladolid (39), Cádiz (43) y Leganés (18) o Mirandés (12). Estos dos últimos se enfrentan este domingo por la permanencia.

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La lista se rellenará con los dos equipos que subirán por la ruta larga de la promoción –hay cuatro filiales entre los ocho aspirantes– y con los de Segunda que no logren entrar en el playoff y los que queden eliminados en esa etapa –más el Leganés o el Mirandés–. Este grupo está formado por Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar. Hay cuatro plazas abiertas y solo una de ascenso.