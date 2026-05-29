De Salifo a Aragoneses: ¿Cuál fue el papel de los cedidos del CD Tenerife?

Salifo Caropitche, Babacar Diocou, Josep Calavera, Ander Zoilo y Sergio Aragoneses fueron la extensión del Tenerife en otros clubes durante la campaña 25/26 o en parte de ella. Son blanquiazules que estuvieron cedidos y que, en teoría, volverán a la plantilla después de las vacaciones de verano, cada uno con sus circunstancias.

El mercado de verano de 2025 deparó un par de noticias en materia de salidas a préstamo. Sin duda, sorprendió la de Babacar, un futbolista que, sin llegar a entrenar a las órdenes de Álvaro Cervera, pasó de rubricar un contrato con el Tenerife a reforzar a uno de sus rivales, el Arenas. El atacante senegalés formado en la cantera del Real Madrid llamó la atención por sus cifras. En 17 partidos de Primera RFEF, aportó cinco goles. Ese rendimiento captó el interés de un equipo de Segunda, el Granada, que pidió su pase hasta junio en la ventana de invierno –once actuaciones y un tanto–. El club andaluz se reservó una opción de compra que finalmente no ejercerá.

Grave lesión de Salifo

El caso de Salifo fue diferente. Se le había quedo 'corto' el Tenerife B y no iba a tener sitio con los mayores. La solución fue buscarle un destino en Primera RFEF, y el elegido fue un Guadalajara que terminó bajando a Segunda RFEF. Seguramente habría tenido más opciones de salvarse si el delantero no hubiera sufrido una grave lesión a mediados de abril, una rotura del ligamento anterior de la rodilla. Hasta ese momento había marcado seis goles en 20 partidos.

Ander Zoilo. / Nástic de Tarragona

El plazo de altas y bajas de enero generó más movimientos de ida y vuelta. Dieron ese paso dos blanquiazules fichados en verano, con contrato profesional, que no estaban teniendo continuidad en la competición con Cervera: Ander Zoilo y Josep Calavera. Los dos siguieron en Primera RFEF, pero cambiaron de grupo. El lateral izquierdo firmó con el Nástic y el centrocampista, con el Hércules.

Ander fue titular con el Tenerife en ocho de las nueve primeras jornadas de Liga. Después pasó a un segundo plano. El 8 de febrero debutó con el conjunto tarraconense. Como blanquiazul tuvo un recorrido cercano a los 730 minutos repartidos en once partidos. Con el Nástic, su presencia en la competición fue similar: 780 minutos y doce encuentros, ocho como titular, al principio con Cristóbal Parralo como jefe y luego bajo la supervisión de Pablo Alfaro.

Mejor para Calavera

Josep Calavera. / Hércules CF

Para Calavera, el cambio de aires sí fue más productivo. En el Tenerife no consiguió hacerse un hueco en las alineaciones. Jugó solo dos veces de inicio, contra el Zamora en el Heliodoro y luego en Barakaldo, y rebasó por poco los 250 minutos. En el orden de preferencias, estuvo por detrás de Aitor Sanz y Juanjo Sánchez, y luego también del emergente Fabricio. No tuvo dudas a la hora de aceptar su salida al equipo del Rico Pérez, donde trabajó con Beto Company como entrenador. Con la escuadra alicantina, el mediocentro catalán encontró lo que buscaba, algo más de protagonismo. Si bien solo intervino en cuatro partidos más que con el Tenerife (14 y 10), cuadruplicó el número de minutos. Pasó de ser titular dos veces a competir con el Hércules en doce ocasiones desde el minuto uno y pudo completar seis encuentros, que es algo que no le había pasado con Cervera, exceptuando la eliminatoria de Copa del Rey frente al Granada, que sí la jugó de principio a fin.

La buena relación con la directiva del Arenas facilitó otra operación, la cesión de Sergio Aragoneses en enero. El joven arquero la aprovechó para madurar con seis actuaciones en Primera RFEF.

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No todos con ficha profesional, los cinco cedidos tendrán que retornar al Tenerife a comienzos del mes de julio. Ya se verá cuál será su papel, si es que todos lo llegan a tener en el equipo de Segunda.