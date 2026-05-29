La regeneración del gol, reto para el CD Tenerife tras el ascenso a Segunda División

El CD Tenerife terminó su participación en Primera RFEF con el campeonato y el ascenso directo, y también con registros que estuvieron a la altura de su condición de mejor competidor, como el de goles anotados, 62, más que cualquier rival del Grupo 1 –en el otro, el Atlético Madrileño llegó a 64–. Para alcanzar una producción tan alta, pusieron mucho de su parte Enric Gallego y Jesús de Miguel, los principales anotadores del plantel tinerfeño con 19 y 11 dianas en cada caso. Los dos nueves recibieron la ayuda en el mercado de enero de otro especialista, Gastón Valles, que venía de firmar cuatro dianas con el Unionistas de Salamanca y aportó tres en su nuevo equipo.

Entre los tres cubrieron el 53 por ciento del total de goles del Tenerife, un equipo en el que también vieron portería Nacho Gil (4), Fabricio (3), Aitor (2), Dani Fernández (2), César (2), Alassan (2), Maikel (2), Balde (2), Ulloa (2)...

La cuestión está en saber si los tres obreros del gol mantendrán su pegada en Segunda y si serán ellos los que asumirán esa responsabilidad. Se supone que la búsqueda del acierto ofensivo, la regeneración, será uno de los principales cometidos de la dirección deportiva encabezada por Manu Guill con vistas a la próxima Liga.

Enric Gallego

Aunque pueda parecer contradictorio, el único de los tres que acaba contrato en junio de este año es Enric Gallego, pero a la vez es el que más clara tiene su continuidad. La confirmación de la renovación del ariete de Bon Pastor será noticia cualquier día de estos. Antes y después de la conquista del ascenso, Enric compartió su deseo de continuar una campaña más como blanquiazul. Sería el sexto. Con 39 años –cumple en septiembre–, destacó como uno de los mejores jugadores de este curso, no solo por su cuota anotadora.

Aparte de la voluntad de Gallego, está lo firmado el pasado verano con el club, un acuerdo que incluyó una opción de mejora si tanto él como el equipo cumplían unos objetivos que las dos partes alcanzaron con creces. En realidad, es como si Enric ya tuviera una garantía de permanencia en la plantilla. Ylo de marcar goles en Segunda División no será nada nuevo para él. En Liga suma 49: 15 con el Extremadura y los demás con el Tenerife. Y en la promoción de ascenso a Primera División disputada por el representativo ante Las Palmas en 2022, festejó otros dos en el estadio de Gran Canaria.

Por rendimiento, experiencia y por la actualización de su relación laboral con el club, Enric se perfila como uno de los jugadores de área del Tenerife en su regreso a la ahora llamada LaLiga Hypermotion.

De Miguel y Gastón

En teoría, Gallego volverá a tener como compañeros a Jesús de Miguel y a Gastón Valles. Pero habrá que ver. El madrileño fue anunciado como fichaje del Tenerife el 8 de julio de 2025 con un compromiso de tres temporadas. El uruguayo fue comprado por el club blanquiazul al Unionistas de Salamanca en el mercado de invierno de 2026. La operación culminó con un pacto con vigencia hasta 2028, pero con un matiz: el Tenerife podrá romper con el futbolista al final del presente ejercicio sin soportar un coste añadido.

A diferencia de Enric, De Miguel y Valles ya han empezado a sonar para otros clubes. Por algo será. Jesús tiene cartel en Primera RFEF. Fue el máximo goleador de esta categoría en la temporada 23/24 al lograr 16 tantos con el Castellón. Sus números representan toda una garantía para cualquier aspirante a seguir el mismo camino del equipo de Castalia o el descrito por un Tenerife en el que Demi empezó a lo grande, con nueve goles en las trece primeras jornadas. Luego le costó ampliar esa cifra y dejarla en once. Una pubalgia redujo su rendimiento en la segunda vuelta.

La duda está en si cumplirá los dos años de contrato que le faltan en el Tenerife. No parece que le vayan a faltar propuestas de equipo de Primera RFEF. Tampoco a Gastón, cuya situación tiene pinta de estar un poco más definida. Ya ha trascendido que no es una prioridad para su actual club. La corriente de rumores sitúa al Hércules como posible pretendiente. Pero también gusta al Eldense, el otro campeón de grupo ascendido.

Fran Sabina

Mirando a la cantera aparece alguna que otra opción. La más notable es la de Fran Sabina: diez partidos en Primera RFEF sin marcar –solo uno como titular–, dos en la Copa del Rey y un tanto, y ocho y ocho con el Tenerife B. Visto así se puede sacar la conclusión de que el atacante nacido en La Palma tiene nivel de sobra para competir por encima de Segunda RFEF. Falta concretar si lo hará con el primer equipo en LaLiga Hypermotion o si saldrá cedido el verano que viene a un equipo del Primera Federación. Un asunto a abordar.