El Granada no tiene previsto ejecutar la compra de Diocou

Empieza a clarificarse el porvenir profesional de Babacar Diocou (Fassada, 2006), futbolista senegalés que el CD Tenerife se trajo gratis tras completar su etapa en el Real Madrid Castilla y al que cedió por sorpresa al Arenas de Getxo. La eclosión del extremo fue tan voraz en Primera RFEF que en el mercado de invierno se determinó que diese un paso más. La operación le salió redonda a la dirección deportiva blanquiazul, que capitanea Manu Guill, y que activó entonces los mecanismos para un segundo préstamo, en este caso al Granada, de Segunda División.

La cesión al cuadro nazarí permitiría a Diocou ubicarse en primera línea del escaparate de la Hypermotion, sumar minutos con pedigrí –en partidos muy relevantes– y dejarse ver ante posibles nuevos pretendientes que pudiesen aparecer en el futuro. Pero esta experiencia significó también para Baba disfrutar de una primera toma de contacto con el escalafón profesional y empezar a conocer la categoría en la que militará el Tenerife en la venidera campaña 26/27. La operación tenía un matiz relevante, y es que se fijó por parte del Granada una cláusula «opcional y voluntaria» –así lo reflejó el equipo andaluz en su web oficial– y de cifra no publicada por ninguna de las partes, pero que era más que millonaria. En total, unos 3,5 kilos que podían rebajarse a 2,5 en función de los partidos jugados.

Ahora llega el momento de que el equipo que disfrutará a Baba hasta esta misma semana –la última jornada en Segunda se disputa el domingo– le comunique al Tenerife si activa el epígrafe de traspaso. Las fuentes consultadas por EL DÍA aseguran que el Granada no lo contempla en estos momentos, más que nada porque en el ecosistema rojiblanco lo tiene difícil Diocou para brillar en el futuro. En su misma posición se desenvuelven José Arnáiz y Pablo Sáez, y el primero de ellos figura como máximo artillero del equipo. Así pues, no habrá compra, al menos en los términos establecidos por contrato.

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Una vez queda disipado este interrogante, lo natural sería que Baba se incrustase desde el 8 de julio en el día a día del Tenerife y firmase sus primeros entrenamientos a las órdenes de Álvaro Cervera, un entrenador al que aún no conoce. Y que se enteró de su fichaje por la prensa, según reveló en su momento. Ahora bien, como es el africano uno de los futbolistas con mejor cartel de los que tienen contrato en vigor con el representativo, no se descarta que el área deportiva esté ojo avizor ante posibles sondeos, llamadas y pretendientes, pues una venta de Baba permitiría elevar considerablemente el muy constreñido tope salarial con el que cuenta el club para la próxima campaña, y que de momento se prevé en una horquilla entre los cinco y seis millones de euros. Otra opción de venta podría ser Anthony Landázuri, con buen cartel en España y fuera.