Televisión Canaria seguirá apostando por el Tenerife

Al contrario de lo que ocurría la última vez que el CD Tenerife pisó el fútbol profesional, ahora es mucho más factible que se puedan ver sus partidos por televisión en abierto. La predisposición es plena por parte del Ente Público RTVC, que ya durante el curso vigente en la competición de plata compró los derechos sobre 12 partidos de la UD Las Palmas y acaba de adquirir un encuentro extra, el que disputará el cuadro amarillo este fin de semana contra el ya ascendido Deportivo de La Coruña en Riazor.

Televisión Canaria es una de las autonómicas que más ha apostado por sus equipos representativos, no solo los dos con mayor repercusión mediática y social, sino también por el Costa Adeje Egatesa, el CB Canarias o el Gran Canaria, así como los principales clubes isleños de voleibol y otras modalidades deportivas. En el caso de la Hypermotion, la voluntad de diálogo por parte del Grup Mediapro SLU –empresa tenedora de los derechos audiovisuales– facilita el muy probable acuerdo. Frente la intransingencia mostrada al respecto en años anteriores, durante esta temporada se ha abierto un canal de fluido diálogo que incluso ha permitido a la televisión pública pasar de los 12 partidos iniciales a abarcar 13 de la UD.

El coste de este lote de encuentros del cuadro amarillo ascendió a 500.000 euros, según la documentación sobre «Contrataciones formalizadas por TVPC» a la que ha tenido acceso EL DÍA. La cobertura del Ente ha cosechado importantes dígitos de audiencia, con el añadido de que la cadena autonómica ha podido dar una cobertura personalizada a sus partidos. Lo mismo haría con los del CD Tenerife, pues hay voluntad de repetir el acuerdo con Mediapro e incluso ampliarlo para añadir más partidos. Los que más interesan son aquellos que el equipo blanquiazul disputará fuera del Heliodoro Rodríguez López.

Televisión Canaria ya ha estado muy cerca del equipo blanquiazul durante este último curso en Primera RFEF. En este caso, el acuerdo fue con la Real Federación Española de Fútbol por un montante de 320.000 euros, que permitieron la retransmisión en directo y en abierto de un total de 20 partidos, la mayoría de ellos a domicilio. Uno de ellos, el Tenerife-Barakaldo, coincidente con el día del ascenso a la Hypermotion el pasado 1 de mayo.

Estos contratos suscritos por la cadena pública tienen un matiz relevante: obligan a geolocalizar la señal y, aunque permiten emitir los partidos por la web de la televisión y su canal en Youtube, esta retransmisión es exclusiva para quienes la sigan desde el Archipiélago. En el caso de la Segunda División, que arrancará con casi total seguridad el próximo 15 de agosto, habría margen para ofrecer los encuentros de la liga regular, no así los de una hipotética fase de ascenso. Con una incógnita aún por resolverse: si el acuerdo con Mediapro podría incluir alguno de los derbis, si los hubiese, pues aún Las Palmas tiene opciones reales de ascender a Primera.

Pretemporada

Otra intención ya manifestada por los jerarcas de RTVC, que encabeza su administrador único César Toledo, es dar una cobertura minuciosa y casi completa a la pretemporada de ambos equipos representativos. Baste como referencia que el año pasado se invirtieron 100.000 euros para emitir partidos de la UD Las Palmas y unos 45.000 por los del CD Tenerife, incluida la final del Trofeo Teide. La cobertura veraniega se completó con los encuentros del Costa Adeje, por los que RTVC abonó 20.000 euros.

Otro de los escenarios donde el Ente Público prevé estar cerca de los equipos canarios es la Copa del Rey, sobre todo en las primeras eliminatorias, donde es más factible la negociación para ofrecer encuentros en abierto. «Nuestra intención es estar ahí donde compita un equipo canario, no solo de fútbol; de cualquier disciplina en categoría nacional, y dándole la mayor y mejor cobertura que sea posible», especificó ayer la jefa de Deportes del canal, Fati Febles.