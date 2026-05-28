Gastón Valles, sin encaje en el proyecto del CD Tenerife

Empieza la operación salida en el representativo. El CD Tenerife ya ha comunicado al entorno profesional de Gastón Valles que el delantero charrúa no entra en los planes blanquiazules para el venidero ejercicio 2026/27. Aunque en su día se anunció su fichaje por este curso y dos más, la realidad es que el contrato contemplaba la posible ruptura de la relación entre las partes –a criterio del Tenerife y sin coste alguno para las arcas insulares– a fecha 30 de junio. De este modo, Gastón ya es libre para buscarse un nuevo destino para el curso próximo.

De momento ya ha trascendido el interés del Hércules CF, uno de los históricos de la competición de bronce, que han visto en Valles al delantero idóneo para apuntalar su ataque y conformar un proyecto con garantías para intentar el ascenso. También ha preguntado por su situación un equipo recién ascendido a Segunda, el Eldense, que se proclamó campeón del otro grupo de Primera RFEF y prevé forjar un proyecto con futbolistas cedidos y otros de bajo coste. En este segundo epígrafe les encajaría Valles, aunque los sondeos para conocer las intenciones del uruguayo se encuentran todavía en una fase muy embrionaria.

A Gastón le avalan sus dígitos en el Unionistas de Salamanca, equipo del que procedía cuando el Tenerife, que pagó su cláusula de rescisión al equipo charro, se hizo con sus servicios para la segunda mitad de la temporada. A las órdenes de Cervera computó un total de 16 encuentros oficiales, la mitad de ellos con la etiqueta de titular. Rubricó 711 minutos de juego, que deben sumarse a los 668’ que antes había jugado en su primer equipo de la temporada.

En la Isla, el profesional suramericano ofreció compromiso, rendimiento inmediato y goles, pero sus números no han bastado para que el Tenerife le considere apto para su plantel de la siguiente campaña. En este sentido, el área deportiva ya entiende cubierto su perfil con la continuidad confirmada de Enric Gallego, que se ganó su renovación en base a las cláusulas de prórroga automática que contemplaba su contrato con el equipo isleño.

En busca de gol

Ahora, la estructura liderada por Manu Guill busca otros dos arietes. Tampoco tiene asegurada su presencia en el plan 26/27 el madrileño Jesús de Miguel, aunque éste tiene contrato en vigor con el Tenerife. En las oficinas del Heliodoro tienen muy claro que la parcela ofensiva debe crecer con la incorporación de nuevos arietes. Además, la propia experiencia del club en la Hypermotion denota que es en el puesto de nueve donde más conviene invertir.