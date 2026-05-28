Felipe Miñambres deja entrever la opción de esperar por descartes de Primera para el CD Tenerife

Muchos más titulares que público presente en el auditorio. Felipe Miñambres ofreció este jueves una batería de mensajes relevantes respecto a la composición del proyecto de la próxima temporada, así como su propio relato de la exitosa singladura del ascenso. Lo hizo en el marco de un foro organizado por la Asociación de la Prensa, y moderado por el periodista José Miguel Galarza. En el transcurso de la conversación, el presidente del CD Tenerife insistió en la conveniencia de acometer traspasos «para equilibrar las cuentas, que están un poco desordenadas». Asimismo, reiteró que el futuro de Aitor Sanz lo decidirá el propio capitán, al que desea que «esté donde sea feliz»el próximo 8 de julio, fecha en la que se reanudará la rutina grupal en el representativo.

En relación a la liga recién acabada para los blanquiazules, el dirigente astorgano reseñó que hubo dos partidos claves, los disputados ante Racing de Ferrol y Celta B. Asimismo, hizo mención al excelente comportamiento de Nacho Gil, pieza clave para lograr el objetivo. «Ya en pretemporada, alguien de la UDLas Palmas UDme dijo en el Trofeo Teide: este es otro futbolista diferente al que teníamos nosotros. Él aquí se encontró con confianza, cómodo y con libertad. Es un gran profesional. Muchas tardes vas a la Ciudad Deportiva y ahí te lo ves en el gimnasio, trabajando. Fue diferencial en Primera RFEF para conseguir el ascenso, aunque acabó fastidiado por la lesión», respondió.

Fabricio

También hizo mención Felipe al rol del brasileño Fabricio. «Partió desde atrás y se fue ganando un sitio hasta acabar siendo un jugador importante para el equipo y querido por la afición. Hubiésemos deseado que marcase algún gol más, pero tiene condiciones para mejorar», adujo. «El grupo fue el que se acabó imponiendo. El vestuario ha sido muy bueno porque todos han remado para el mismo sitio», fue otra de sus confesiones.

En cuanto a su papel en la consecución del propósito colectivo, Miñambres dijo que siempre intentó mostrarse cercano al entrenador y a los futbolistas. De Cervera, destacó que es una persona distinta a la que conocía de etapas anteriores. «Todos ellos, técnicos y futbolistas, saben que estoy para ayudarles en lo que puedan necesitar. Con el míster fui a comer seis o siete veces; al final, es importante que sientan que estamos cerca. Sé que la figura del entrenador se siente muy sola cuando pierde; conozco esa sensación, así que suelo estar sobre todo en los momentos más complicados, y también de forma muy especial con los que menos juegan», anotó.

La próxima temporada en Segunda

Ya con vistas al futuro, recetó grandes dosis de calma a la feligresía del Heliodoro: «Hay que estar preparados para una temporada de altibajos. Puedes ganar cinco partidos seguidos, y la gente pensar que asciendes;o perder cinco y que haya una sensación de amenaza por el descenso. La afición debe saber que la temporada será muy larga en Segunda División, y el periodo previo también. No somos un equipo como para ir y fichar ya;a mí en el Rayo Vallecano me tocó una situación así, de estar a la expectativa, y en eso estamos», sugirió.

Ante la apertura del mercado, «hay que tener tranquilidad», opinó. «Al final del verano salen muchos jugadores. En cambio, al principio nadie quiere irse de los equipos. En Primera División, nadie se quiere ir, pero al final te tienes que ir cedido, o rescindido. Es cuestión de tener paciencia, pero por supuesto hasta que se den estos movimientos hay que estar muy atentos a todas las situaciones. Y luego, es una cuestión de acertar. Un año lo consigues y estás con el Mirandés del año pasado, en situación de pelear por el playoff;y al año siguiente, sufriendo por no bajar», explicitó.

La confianza en hacer un buen plantel

Según dijo el exfutbolista y ahora mandatario, una de las claves es confiar en la propia imagen y buen nombre que tiene el Tenerife:«Somos un buen club y seguro que hay jugadores que quieren venir. Lo primero es arreglar con los futbolistas con los que no se cuenta, si bien también hay algunos que acaban contratos», subrayó. En el primer epígrafe cabría Jesús de Miguel, pues como contó ayer EL DÍA, el Tenerife prevé fichar hasta dos arietes.

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Habló también Felipe de los posibles traspasos. «Vender jugadores ayuda a equilibrar las cuentas. El dinero está ahí, en lo que gastas y en lo que puedes conseguir por traspasos. Nuestros números están un poco desequilibrados. Ynosotros somos un club con una Ciudad Deportiva espectacular, como así nos reconoció la gente del Barça cuando vino con sus juveniles;y no la tenemos de decoración, sino para intentar sacar jugadores y formar profesionales. Que al final muchos de esos niños nutran algún día al primer equipo».