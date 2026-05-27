Las vacaciones del CD Tenerife: el equipo de Álvaro Cervera volverá el 8 de julio para preparar el regreso al fútbol profesional

El CD Tenerife ha puesto el broche de oro a una campaña que quedará grabada en las páginas de oro de su historia reciente. La exigente e intensa temporada 25/26 llegó a su final oficial para el conjunto blanquiazul este pasado sábado, 23 de mayo de 2026, tras disputarse el último compromiso liguero en el Estadio de O Couto frente al Ourense CF (2-1). A pesar de la ajustada derrota en tierras gallegas, el gran objetivo ya estaba cumplido: tras 38 intensas jornadas en la Primera Federación y una valiosa participación en la Copa de SM el Rey, la escuadra isleña ha certificado su feliz ascenso a LaLiga Hypermotion.

Con los deberes hechos y el billete de regreso al fútbol profesional en el bolsillo, los futbolistas dirigidos por el técnico Álvaro Cervera han iniciado de forma inmediata su merecido periodo vacacional. Los jugadores blanquiazules dispondrán de algo más de un mes y medio para desconectar de la alta competición, recargar pilas y celebrar con sus familias el éxito cosechado en los terrenos de juego.

Calendario de regreso y pretemporada de la campaña 26/27

El club ya ha dejado diseñada la hoja de ruta para el desembarco en la categoría de plata del fútbol español. El periodo de descanso estival de la plantilla tinerfeñista se prolongará formalmente hasta el próximo miércoles 8 de julio de 2026.

En la citada fecha, todos los componentes de la primera plantilla blanquiazul tendrán la obligación de pernoctar ya en la isla. A partir de los días posteriores, se activará el protocolo habitual de reincorporación al trabajo físico de cara a la campaña 26/27:

Reconocimientos médicos: Las primeras jornadas se destinarán a los preceptivos test de esfuerzo, analíticas y revisiones exhaustivas en las instalaciones médicas del club.

Las primeras jornadas se destinarán a los preceptivos test de esfuerzo, analíticas y revisiones exhaustivas en las instalaciones médicas del club. Primeros entrenamientos: Una vez superados los exámenes médicos, Álvaro Cervera y su cuerpo técnico tomarán el mando en el césped para dar inicio a las dobles sesiones de entrenamiento de la pretemporada.

El reto del fútbol profesional

El cuerpo técnico blanquiazul ya trabaja en los despachos junto a la dirección deportiva para perfilar la configuración de la plantilla, las altas y las bajas necesarias para afrontar el exigente nivel que impone la Segunda División.

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Tras un año de sufrimiento y barro en la tercera categoría del balompié nacional, el representativo tinerfeño ha devuelto la ilusión a toda la masa social de la isla, asegurando que el Heliodoro Rodríguez López volverá a vestirse de gala a partir del próximo mes de agosto para competir contra la élite del fútbol nacional.