Juanjo Sánchez: «El cuadro técnico me ha hecho un jugador diferente y más ganador»

El sábado acabó la competición para el Tenerife. Fin de trayecto con el objetivo cumplido.

Al final te vas un poco fastidiado por el resultado (2-1 en Ourense), por no acabar como queríamos, que era ganando. Pero la temporada ha sido redonda y estoy muy contento del trabajo que hemos hecho, tanto yo como todo el equipo. Era muy difícil ir líderes desde la segunda jornada y mantenernos ahí hasta el final. La presión era grande y cualquier cosa que no hubiese sido el ascenso se hubiera interpretado como un fracaso. Ahora, toca disfrutar de las vacaciones y volver de la mejor manera posible.

¿Qué ha sido lo mejor?

Lo mejor ha sido el grupo que hemos conformado, lo que se ha vivido en el vestuario en el día a día. Hemos sido una familia desde el minuto uno y ese es uno de los factores claves para el éxito que hemos conseguido. Y entre lo mejor, a nivel personal también situaría la temporada que me ha salido, con mucha participación y con el objetivo personal también hecho, que era sumar mi parte al éxito de todos. Estoy muy orgulloso de haber puesto mi granito de arena y haber podido sentirme partícipe de la alegría de toda la Isla.

Imborrable el 1 de mayo de 2026. Para Juanjo Sánchez, ¿ha sido uno de los días más felices de toda su carrera?

Llevaba mucho tiempo luchando por llegar al fútbol profesional y por fin se ha dado. Espero el año que viene debutar en Segunda División y así hacer realidad uno de mis sueños, que era estrenarme, por fin, a esa escala. Y en cuanto al 1 de mayo, se unieron muchas sensaciones y todas felices: el recibimiento de la afición, el momento de confirmarse el ascenso, el partido que nos salió contra el Barakaldo y la fiesta de después. Fue todo inolvidable.

¿Ya se ha visualizado a sí mismo con la camiseta del Tenerife en la próxima Liga Hypermotion?

Todavía no, queda un poco lejos. Ahora toca desconectar, recargar pilas y volver en buena forma, con más ganas que nunca y con la intención de hacer algo grande en el Tenerife. Desde que firmé por este club creía que era el sitio idóneo para crecer, lo he dicho muchas veces, y de momento se está cumpliendo. Todas las expectativas se han quedado pequeñas ante la realidad que estamos viviendo en este grupo tan bueno.

Ha disputado más de 2.000 minutos en liga y se ha confirmado como uno de los mediocampistas preferidos por Cervera. ¿Se esperaba completar su primer año en el Tenerife con este rol?

Al final nunca pienso en eso. Mi objetivo es trabajar día a día, esté donde esté, me toque el rol que me toque. Vine con la intención y la idea aprovechar los minutos que me diese el míster y, en este caso, afortunadamente han sido muchos. Y muy buenos porque hemos conseguido el objetivo soñado.

Se lo preguntaba por el contexto de altísima competencia que se encontró desde el inicio de la temporada: la presencia de un futbolista importante como Aitor Sanz, la aparición de un hombre revelación como Fabricio, el fichaje de Calavera, la eclosión de Alberto Ulloa... Y aún así, ha acabado la temporada con la etiqueta de futbolista muy importante para el míster.

En ese sentido estoy muy orgulloso de que se haya confiado plenamente en mí, tanto en el momento de mi fichaje como luego desde el comienzo de la competición. He aprendido mucho del míster y de este cuadro técnico. Coincidir con ellos es algo que me ha cambiado. Me han hecho un jugador diferente, mucho más completo y mucho más ganador de duelos. Pienso que he dado un paso al frente desde el punto de vista defensivo y estoy muy contento con la evolución que he ido dando.

La última noticia feliz ha sido la aparición de Jony Hernández, ¿cómo le vio el sábado?

Al final ellos [los jugadores de la cantera] han hecho tmabién una temporada muy buena y Jony se ha llevado ese premio que no olvidará nunca. El míster lo dice muchas veces. Que a los jóvenes hay que meterlos poco a poco. Y tiene razón. Fíjate en el caso de Dani Fernández, que entró con pasos cortos, pero firmes, y que al final se ha ido consolidando.

¿Se queda Juanjo Sánchez la temporada que viene?

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Por mí sí. Estoy supercontento, tengo contrato y motivos para seguir. Tanto por la afición como por el club, también el caudro técnico, me han tratado de forma fenomenal desde el principio.