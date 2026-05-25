El FC Barcelona se dirige al CD Tenerife por Jony, que tiene una cláusula 'asequible'

El último capítulo de una temporada exitosa para el CD Tenerife era absolutamente intrascendente a efectos clasificatorios, pero trajo grapado el nombre de un canterano seguramente desconocido para el gran público y que en Ourense rompió el pasado sábado el cascarón del anonimato. Es el grancanario Jony Hernández Jones (Las Palmas de Gran Canaria, 2008), canterano del Arguineguín y que pasó por Valencia antes de llegar a la disciplina del representativo. Aterrizó en la Isla de la mano de Jony Vega durante el breve pero productivo tránsito por el área de Captación del ahora secretario técnico del Atlético Paso. En apenas dos meses, el cuadro blanquiazul ha permitido a Jony debutar primero en Segunda RFEF (el 6 de abril) y a continuación en Primera RFEF (el 23 de mayo). Precocidad en estado puro.

La velocidad a la que Jony ha ido quemando etapas tiene mucho que ver con el interés de un equipo grande, concretamente el FC Barcelona, que ya se ha interesado por su situación y ha preguntado su precio. Las fuentes consultadas por EL DÍA aseguran que la primera toma de contacto formal se produjo a finales de la semana pasada. Además, precisan que la cláusula de rescisión del atacante asciende a tan solo un millón de euros, de ahí que el Tenerife moviera ficha para evitar -en la medida de lo posible- una fuga posible. El jugador está representado por el agente isleño Kevin Pérez, de Élite FGC Agency.

El estreno

Como ya pudo apreciarse en O Couto, donde Jony fue titular contra todo pronóstico y disputó 70’ del último partido de la temporada, el isleño es un futbolista de perfil zurdo que suele desenvolverse a pierna cambiada. De hecho, en Ourense ejerció por la banda que acostumbra mientras la izquierda la ocupó otro grancanario, Jeremy Jorge. Arropado por sus compañeros, Hernández fue la gran novedad en la última convocatoria del curso. Su titularidad tiene fácil explicación: desde los más altos despachos de la Ciudad Deportiva quieren que el jugador y su entorno interpreten que el CD Tenerife es el sitio propicio para crecer. Y que aunque tenga a tiro la opción de irse a un grande, el representativo le va a dar cancha y protagonismo. Que no se interprete lo siguiente como un detalle menor: siempre cuidadoso de poner el foco en sus jugadores de cantera, el club le grabó un vídeo a Jony que subió el mismo domingo a sus redes sociales. Elocuente.

No solo el Barça se ha interesado por Jony en el transcurso de una temporada donde ha tenido varios escaparates para lucirse. El más grande, la eliminatoria disputada por el Juvenil A de Suso Santana contra el propio Barça, con la presencia de varios ojeadores de equipos importantes tanto en Geneto (con victoria blanquiazul por 2-0) como en el Estadi Johan Cruyff, donde los técnicos azulgrana pudieron constatar la enorme calidad del jugador. Con capacidad para pensar y ejecutar rápido, con un desparpajo que ya mostró en el choque del domingo y una gran definición en el uno para uno, el grancanario tiene muchas condiciones para aterrizar en la élite a corto plazo.

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El plan previsto

La intención del Tenerife es seguir idéntico plan al que funcionó con Dani Fernández, que también estuvo en el radar de los más grandes y finalmente optó por quedarse. Aquella estrategia fue perfilada por Jony Vega, que logró persuadir al lagunero para que permaneciese y apostase por el club -contra todo pronóstico- y lo mismo logró con el goleador Manu Montero. Recientemente, el padre de Dani confesaba que no ha habido prácticamente ni un solo equipo de Primera que no preguntase por el canterano, que eligió al Tenerife. En las entrañas del club confían en que idéntico guion se repita con Jony. Por lo pronto, y aún en edad juvenil, ya ha debutado a escala semiprofesional. Y tiene opciones de hacer pretemporada con el primer equipo si desoye los cantos de sirena que llegan desde la Ciudad Condal y otras muchas plazas con pedigrí y caché. La decisión debe tomarse pronto. Rayco García, que se está ocupando personalmente de la situación, pretende que el caso Jony acabe como el de Dani. Es decir, con su renovación. Sea como fuere, desde el club tienen muy clara su posición. Salvo ofertas mareantes, los canteranos no se venden. Es una de las directrices que ha fijado la nueva prioridad.