Los últimos récords se fueron al limbo

El Tenerife dijo adiós a Primera RFEF y hola a la Hypermotion con un sabor de boca agridulce. Los futbolistas del representativo acabaron felices, porque el objetivo estaba cumplido; pero insatisfechos porque la imagen de la segunda mitad fue lastimosa. «Queríamos una victoria para cerrar», admitieron Juanjo Sánchez y Fabricio en zona mixta. De paso, algunos posibles récords se le fueron al limbo al representativo.

El cuadro insular pudo haber acabado la liga como el equipo menos batido de la historia de la Primera RFEF con el actual formato de competición. Era el Alcorcón, y al representativo le habría bastado con dejar su portal a cero. No lo consiguió, pues Gabri de Vuyst encajó dos veces. También estaba a tiro del plantel de Cervera igualar el registro de triunfos a domicilio que firmó en su día Rafa Benítez en Segunda División, pero el contador del Tenerife se paró en nueve. No fue capaz de ganar en Salamanca a Unionistas (2-1) y ayer se repitió idéntico marcador en el feudo del Ourense.

Otro buen registro que se quedará en el tintero será el que tiene que ver con el casillero de derrotas. Estaba en cinco, hasta que la remontada local elevó los tropiezos a seis. No está mal porque fueron en total 38 jornadas. El Tenerife ha gobernado con mano de hierro en su grupo y aseguró su ascenso con tres jornadas de margen. En realidad, la parte esencial del trayecto estaba hecha, si bien el partido de ayer quiebra algunas dinámicas. Por citar tan solo un ejemplo, hasta la fecha Enric Gallego siempre era talismán y sinónimo de buenas noticias. Cada vez que el barcelonés marcaba un gol, el Tenerife no perdía... pero esta máxima se incumplió en esta ocasión en O Couto, donde el barcelonés hizo su gol número 19.

Lo que sí quedará para los anales de la historia blanquiazul es la sobresaliente puntuación con la que se llega al final. 76 puntos, que son tres más de los que abrochó el Tenerife de Cervera en su anterior ascenso, entonces desde la ya extinta Segunda División B.

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El cuadro isleño acaba con un total de 17 goleadores diferentes, el último Iván Chapela en el penúltimo partido de la temporada; y se ha caracterizado por su alto índice de porterías a cero, la mayoría de ellas con Dani Martín bajo palos. Ha sido Gabri el guardameta de las últimas jornadas, la de ayer incluida. Y entre los futbolistas más utilizados ha llegado al epílogo el canterano David Rodríguez como el de mayor minutaje y recorrido. También relevantes han sido César, Juanjo, Landázuri o los dos veteranos, Aitor Sanz y Enric Gallego, que han cerrado el curso con muchos más partidos jugados y goles materializados de los que tal vez se esperaba. El bloque de Cervera acaba con una distancia abismal respecto al segundo clasificado. Y con una postrera alegría, la del debut de Jony Hernández, que se convierte en el último canterano en debutar con el campeón Tenerife. n